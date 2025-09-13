Acer Piacenza risponde a Vignali (FI): sulla morosità dati completamente falsi

Acer Piacenza non ci sta. E risponde per le rime all’allarme lanciato da Pietro Vignali, presidente del gruppo Forza Italia all’Assemblea legislativa regionale, autore di un’indagine sulla morosità degli inquilini e l’inutilizzabilità degli alloggi popolari in Emilia-Romagna. Indagine comunicata alla stampa, con una particolare attenzione rivolta ai risultati dell’azienda case popolari piacentina, presieduta da Marco Bergonzi.

In particolare, secondo Vignali, a Piacenza è «pessimo il dato sulla morosità, con canoni per 18.043.372,80 euro ancora da riscuotere e 285.432,41 euro ormai inesigibili. Per canoni da riscuotere Acer Piacenza è la seconda peggiore azienda casa regionale in numeri assoluti, superata solo da Bologna con 32.637.552,30 euro; ma è di gran lunga l’ultima in proporzione agli abitanti dei rispettivi bacini provinciali».

Fiore all’occhiello

«Acer Piacenza ha appreso con stupore questa mattina (ieri per chi legge, ndr) l’allarmante diffusione per mezzo stampa delle dichiarazioni del Consigliere Pietro Vignali», si afferma in una nota. «Utilizzando i dati a lui forniti dall’azienda lo scorso 30 maggio con l’ammontare dei crediti dal 2020 al 2024, ha pensato di sommare la morosità complessiva fotografata ciascun anno (che varia da un minimo di 3 milioni e 548 mila euro del 2023 ad un massimo di 3 milioni e 698mila euro del 2020) producendo un risultato sensazionale e sensazionalistico: 18 milioni di euro».

Sono «dati che collocherebbero, tra l’altro, la virtuosa Piacenza – fiore all’occhiello regionale per il contenimento della morosità – in fondo alla classifica delle Acer emiliano-romagnole. Per capirci meglio. Nel 2024 la nostra Azienda aveva 117 anni; quest’anno 118; l’anno prossimo, anziché 119, seguendo il metodo di calcolo di Vignali ne avrebbe 117+118, cioè 235», prosegue la nota di Acer Piacenza.

Esiti lusinghieri

«Ora, se da una parte, un errore così grossolano potrebbe anche far sorridere, dall’altro porta l’Azienda stessa a fare alcune riflessioni. Le Acer, come è noto, svolgono il loro compito in un tessuto socioeconomico di per sé fragile. La morosità ne è solo una delle sfaccettature. Per questo, il lavoro svolto soprattutto (ma non solo) dall’ufficio recupero crediti e da quello legale in questi anni ha avuto esiti più che lusinghieri in termini di riscossione dei canoni, tanto da portare Piacenza ai primi posti per un livello di morosità minima rispetto alla media regionale».

Secondo Acer Piacenza, «il dato della morosità annua (differenza tra emesso e incassato), nel 2024 è pari al 10,7%, più bassa della media degli ultimi 10 anni: ben il 13% in meno. Non solo. Il risultato è ancora più straordinario se si considera che il nostro canone medio è il più basso della regione: 118 euro contro i 146 euro della media regionale. Nessun alloggio è occupato abusivamente, a differenza di altrove. Gli alloggi sono occupati all’87% contro l’83% della Regione. E, nel solo 2024, gli alloggi messi a disposizione dei Comuni sono stati 128».

Lontani anni luce

Numeri definiti come «inconfutabili» da Acer Piacenza. «Sono dati di bilancio, reali e certificati. E sono “fatti” lontani anni luce da quelli comunicati dal consigliere Vignali e diffusi a mezzo stampa. Il danno che certe affermazioni non verificate comportano – in particolare in un contesto così “vulnerabile” come quello delle case popolari – va ben oltre la mattina di lavoro degli uffici distolti dalle loro funzioni per cercare di capire l’origine di dati che, se fossero stati veri, sarebbero sì di una gravità eccezionale. Peccato che siano completamente falsi».

Il danno «più importante è la sensazione di insicurezza generata ed alimentata in primo luogo da chi ricopre un ruolo istituzionale che ha il dovere nei confronti dei cittadini non solo di leggere i dati, ma analizzarli e – se di difficile comprensione – approfondirli prima di informarne la stampa; la stessa attenzione che dovrebbe avere anche nei confronti dei colleghi più emotivi, come ad esempio il consigliere Tagliaferri, che nel suo comunicato successivo alla pubblicazione dei calcoli di Vignali, nella foga di attaccare a testa bassa ha parlato di “sistema al collasso” e di “declino, sprechi, inefficienze e mala gestione”».

Tuttavia, conclude Acer Piacenza, «una maggiore sensibilità e attenzione ci si aspetta anche dagli organi di informazione a cui la nostra Azienda risponde sempre in modo sollecito ogni volta che viene interpellata. Sempre che venga interpellata, ovviamente». Sensibilità e attenzione che dal canto nostro abbiamo dimostrato, dando voce a questa replica anche se purtroppo non ci è pervenuta direttamente da Acer Piacenza. Un’azienda che nelle prossime occasioni, per quanto la riguarda, forse dovrebbe preoccuparsi di informare lei per prima, e nel modo dovuto, tutti gli organi di stampa interessati.