Adriana Fantini: l’irresistibile ascesa dell’assessore all’Urbanistica di Piacenza

Adriana Fantini a Piacenza è la donna del momento. Tutti la cercano e tutti la vogliono. L’assessore all’Urbanistica del capoluogo emiliano, architetto, docente del Politecnico e già vicepresidente del suo ordine professionale, ha messo a segno un altro colpo da maestra. Da qualche mese si è iscritta al Partito democratico, notizia passata in sordina, ma poi esplosa nei giorni scorsi. Infatti Fantini è entrata al volo nella stanza dei bottoni del Pd regionale, dove in segreteria sarà la responsabile dell’Urbanistica del partito, scatenando più di un mal di pancia tra gli iscritti piacentini che l’hanno scoperto dai media.

E dire che solo nel settembre di due anni fa l’assessore era stata al centro delle polemiche e la sua figura risultava notevolmente indebolita. Il sindaco Pd Katia Tarasconi con un mini rimpasto le aveva tolto la delega alla Viabilità, affidata al collega Matteo Bongiorni e si era ripresa quella al Pnrr. Una scelta giustificata per il grande carico di lavoro che Fantini aveva sulle spalle, soprattutto per la stesura del Pug (Piano urbanistico generale). Poi era stata attaccata dall’opposizione sui discussi accordi operativi (piani di lottizzazione) e additata come una cementificatrice.

Da allora, al di là delle apparizioni di rito, un cammino più che altro silenzioso, ma molto attivo proprio sul Pug, che le ha consentito di tessere relazioni di più alto rilievo con associazioni, imprenditori e professionisti, naturalmente sotto l’egida del suo sindaco. Certo, nell’ottobre 2024 l’assessore Fantini è stata al centro di un’altra vicenda salita all’onore delle cronache. E cioè quella del suo potenziale conflitto di interessi per il ruolo di docente a contratto del Politecnico a Piacenza. A mettere in luce la situazione, un’interrogazione del consigliere comunale d’opposizione della civica Barbieri-Liberi, Jonathan Papamarenghi: aveva evidenziato come l’assessore Fantini, nelle riunioni di Giunta sugli incarichi comunali assegnati al Politecnico, avesse partecipato e votato le decisioni a favore dell’Ateneo. Il tutto con tanto di segnalazione del consigliere all’Anac di cui però si sono perse le tracce.

Proprio ieri ancora Papamarenghi ha evidenziato nel Consiglio comunale dedicato al Piano urbano del traffico (Put) l’operato nelle segrete stanze dell’assessore all’Urbanistica. Ha rivelato infatti all’Aula che Fantini starebbe trattando con la società che ha acquisito l’immobile di via X giugno, nei pressi di piazzale Milano, tornato ad essere un’alternativa all’autosilo in costruzione di piazza Cittadella su cui infuria il contenzioso tra Comune e Piacenza Parcheggi. In ballo ci sarebbe una permuta del palazzo comunale di via Scalabrini (in vendita da anni) con un paio di piani appunto dell’edificio di via X Giugno da destinare a posteggi.

Insomma, la grande tessitrice è al lavoro… Ma la partita da mille e una notte naturalmente è un’altra, quella del Piano urbanistico generale, che una volta portato a casa potrebbe lanciarla definitivamente tra le figure di riferimento del centrosinistra piacentino.