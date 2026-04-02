Africa Mission: al via le celebrazioni per il centenario del fondatore don Vittorione

Africa Mission: quest’anno si celebra il centenario della nascita di don Vittorione Pastori, fondatore e guida per molti anni dell’Associazione. Per festeggiare questa importante ricorrenza, il Movimento oggi guidato da don Maurizio Noberini e Carlo Antonello ha programmato una serie di iniziative che avranno il clou a Piacenza il prossimo 15 aprile.

I volontari e il vescovo Cevolotto

Nel giorno in cui si celebra la nascita di don Vittorione e di Africa Mission, la sede di Piacenza in via Martelli 6 ospiterà un evento che sarà trasmesso in streaming e potrà così essere seguito anche dai volontari e collaboratori in Italia e in Uganda, spiega una nota degli organizzatori. Si parte alle 18 con la celebrazione della Santa Messa per proseguire alle 19 con la testimonianza “Don Vittorione, uomo della carità” che vedrà intervenire il vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio Adriano Cevolotto e diversi volontari del Movimento che hanno conosciuto da vicino don Vittorione. La serata si chiuderà con un momento conviviale. Non è però questa l’unica iniziativa che Africa Mission Cooperation and Development ha organizzato per quest’anno.

La campagna “30 pozzi per 30 scuole”

Per celebrare il centenario della nascita di don Vittorione nasce la campagna “30 Pozzi per 30 Scuole” che unisce diritto all’istruzione e accesso all’acqua potabile nella regione ugandese del Karamoja: proprio qui infatti ogni anno migliaia di bambini rinunciano all’istruzione non solo per la povertà, ma anche per la mancanza di acqua pulita. Senza acqua la scuola non è un luogo sicuro: aumentano le malattie, le assenze e il tempo sottratto allo studio.

Educazione e acqua sono un binomio inscindibile per il futuro della regione dove oggi il 70% della popolazione sopra i 10 anni non ha mai ricevuto istruzione, solo una persona su quattro è alfabetizzata, tre bambini su quattro tra i 6 e i 12 anni non frequentano regolarmente la scuola e molte scuole non dispongono di una fonte d’acqua potabile accessibile. Il primo dei 30 pozzi è stato donato proprio dal vescovo Cevolotto, insieme ai suoi familiari, per onorare la memoria dei genitori e del fratello scomparso prematuramente.

«Si tratta di un gesto particolarmente significativo per tutti noi di Africa Mission», commenta il direttore Carlo Ruspantini. «Anche perché nel 2023 monsignor Cevolotto ha visitato il Karamoja, incontrando la popolazione locale e constatando personalmente quanto la disponibilità di acqua sia decisiva per la vita delle comunità e per il futuro degli studenti».

Il programma delle iniziative

Durante il 2026 i gruppi italiani di Africa Mission proporranno un calendario ricco di iniziative fra mostre, incontri nelle scuole, momenti di preghiera, testimonianze e viaggi missionari in Uganda per ricordare la figura di don Vittorione, un uomo che ha saputo farsi portatore di un messaggio universale di solidarietà.

A Bolzano, per esempio, il 10 e 11 aprile si svolgerà la 44ª Raccolta viveri “Don Vittorione”, mentre a Varese il 6 giugno è in programma l’iniziativa “Don Vittorio, illustre varesino”, un pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese. Da segnalare anche l’evento del 5 settembre “Don Vittorio missionario per il mondo” che coinvolgerà anche gli altri gruppi italiani del Movimento con un momento celebrativo al Comune di Varese e una commemorazione alla tomba di don Vittorione, oltre ai Mercatini della Rasa di Varese in novembre.

In agosto a Urbino si svolgerà invece la mostra missionaria, quest’anno tutta nel ricordo del fondatore, così come accadrà anche a Procida che a fine settembre ospiterà la Regata solidale e a Bucciano e Treviso che celebreranno don Vittorione in ottobre. Sempre in ottobre nel ricordo del fondatore si svolgerà anche la Venice Marathon con la campagna “Run for water Run for life” che quest’anno taglia il traguardo della 20ª edizione.

A Piacenza cosa succede?

Oltre alla cerimonia del 15 aprile, la sede centrale di Africa Mission Cooperation and Development mette in calendario diversi appuntamenti: dalla cena solidale al ristorante messicano “El tropico latino” in maggio alla Festa dei polli organizzata dalla parrocchia di Santa Franca in giugno, fino al viaggio missionario “Vieni, vedi… cambia” che quest’anno vedrà partire un gruppo di ragazzi e studenti per l’Uganda in estate e alla tradizionale cena procidana di novembre. Nelle scorse settimane nel ricordo di don Vittorione si sono svolte anche la campagna “Agrumi dell’Amicizia” e la tappa del laboratorio di mondialità consapevole che ha visto intervenire il saggista Jean Leonard Touadi.

Un giardino dei giusti in Uganda

In luglio a Moroto, dove Africa Mission ha una sede che fra le altre attività ospita anche un Centro Giovani frequentato ogni giorno da centinaia di bambini, è in programma l’inaugurazione di un Giardino dei Giusti in memoria di don Vittorione: si tratta del primo giardino dei giusti realizzato in Uganda. In novembre invece, nella cattedrale di Moroto inaugurata lo scorso anno, verrà presentato alla cittadinanza il monumento che ricorda il fondatore di Africa Mission.

Come lo ricordo io…

È partita la campagna “Don Vittorione: come lo ricordo io”, nata con l’obiettivo di celebrare il fondatore di Africa Mission Cooperation and Development attraverso i ricordi personali di chi lo ha conosciuto. La sede di Piacenza del Movimento è impegnata nella raccolta delle testimonianze scritte e video delle persone che hanno conosciuto e sono state vicino a don Vittorione nel corso della sua vita di missionario e non solo (Per informazioni: scrivere una mail a ufficiostampa@coopsviluppo.org; oppure telefonare al numero 0523499424).

Perché celebrare don Vittorione?

«Celebriamo questo anniversario per offrire a chi ha conosciuto don Vittorione l’occasione di riportarne l’essenza al cuore – spiega Ruspantini – ma soprattutto per proporre la sua esperienza come riferimento vivo per chi incontra oggi Africa Mission. La vita di don Vittorione dimostra che la gioia vera nasce dal dono di sé: al centro del suo messaggio c’è il valore dell’incontro ed è questa l’eredità più autentica che ci lascia quest’uomo che ha messo a disposizione della sua missione non solo le sue forze, ma anche le sue fragilità, trasformandole in strumenti di speranza».

Il centenario, conclude il direttore di Africa Mission, «vuole essere anche una proposta rivolta ai giovani di oggi: in un tempo segnato da incertezze e cambiamenti, l’invito di don Vittorione a mettere in discussione il proprio stile di vita e a dedicare tempo ed energie per un bene più grande resta una proposta attuale, concreta e capace di generare gioia. Celebrare cento anni di Don Vittorione non significa guardare indietro con nostalgia, ma guardare avanti con il suo stesso coraggio».