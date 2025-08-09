Africa Mission: sulle colline piacentine appuntamento con la “Cena solidale al Poggiarello”

Africa Mission: torna l’appuntamento con la “Cena solidale al Poggiarello”. Lunedì 1° settembre alle ore 20, nella suggestiva location dell’azienda vitivinicola Il Poggiarello, a Scrivellano di Statto (Travo), si terrà un evento dedicato alla buona cucina, alla bella musica e alla solidarietà. Anche quest’anno, spiega una nota degli organizzatori, lo scopo della serata è raccogliere fondi per Africa Mission Cooperazione e Sviluppo, l’ong fondata da don Vittorione Pastori nel 1972 e attiva in Uganda nell’ambito della perforazione e riabilitazione dei pozzi, della formazione e dell’accoglienza.

Ai fornelli Carletto Bianchi

La cena vedrà ai fornelli lo chef Carletto Bianchi della Rasa di Varese: Bianchi è un vecchio amico di Africa Mission che sostiene da tempo e da molti anni è alla guida del ristorante Bianchibar nel Varesotto. Il menu prevede l’antipasto del casaro, la polenta e ”bruscitt”, la polenta e gorgonzola, Torta RiCcotta e cioccolato, Brutti & buoni di Gavirate: tutti i piatti verranno accompagnati dai vini del Poggiarello.

Il rock dei Blackbirds

La serata sarà impreziosita dalla partecipazione di una band tutta piacentina ma di respiro internazionale: si tratta dei Blackbirds. Il gruppo, formato da cinque amici conosciutisi a scuola nel 1978 e uniti dalla passione per la musica, propongono brani acustici ed elettrici dei Rolling Stones, accompagnati occasionalmente da un sassofonista: il repertorio spazia dalla dolcezza di “Wild Horses” alla carica ribelle di “(I Can’t Get No) Satisfaction”, offrendo un’esperienza musicale coinvolgente per appassionati e neofiti del rock. I Blackbirds sono Fabrizio Alizoni (batteria e voce), Luca Pozzoli (basso), Alessandro Biso e Mauro Alizoni (chitarre e voci), Gaetano Derosa (voce solista e armonica) e Stefano Solari (sax).

Tutte le info

Come partecipare? È possibile prenotare il proprio posto, telefonando al Poggiarello al numero 3204785085 oppure al 338508635: il costo è di 45 euro e il ricavato sarà destinato a sostenere l’impegno di Africa Mission in Uganda.