Agricoltura e innovazione: due nuovi bandi da 9 milioni per le imprese dell’Emilia-Romagna

Agricoltura e innovazione: con un plafond di 9 milioni di euro, la Regione Emilia-Romagna ha approvato due bandi dello Sviluppo rurale 2023-27 per il potenziamento tecnologico in questo settore. L’obiettivo è tenere insieme la produttività con le linee di ricerca e sviluppo nei diversi settori agricoli. Per entrambi i bandi, spiega una nota di viale Aldo Moro, il termine di invio delle domande è fissato alle ore 13 del 30 aprile 2025.

Secondo l’assessore regionale all’Agricoltura e ai Rapporti con la Ue, Alessio Mammi, “si apre una fase cruciale per le imprese agricole e agroalimentari dell’Emilia-Romagna. Siamo la Regione che investe di più in innovazione tramite i fondi dello sviluppo rurale e vogliamo continuare in questa direzione, accompagnando le imprese a innovare i processi produttivi per renderle ancora più competitive e sostenibili, con l’obiettivo di garantire occupazione e giusto reddito su tutta la filiera”.

Progetti pilota

Il primo bando assegna 8 milioni di euro a sostegno delle azioni pilota e di collaudo dell’innovazione: è destinato a imprese e operatori del settore agricolo e della filiera agroalimentare singoli o associati, ad associazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali, consorzi di tutela di produzioni tutelate e cooperative.

Ciascun beneficiario potrà presentare un solo progetto di innovazione e i principali settori tra i quali saranno ripartite le risorse sono ortofrutticolo, lattiero-caseario, seminativi, sementiero, oleoproteaginose, foraggere, suinicolo, vitivinicolo e alcune produzioni animali.

Partenariati dell’innovazione

Il secondo bando mette a disposizione degli Hub dell’innovazione la cifra di un milione di euro, di cui 540 mila euro per il settore vegetale 460 mila per la zootecnia.

Si tratta di partenariati tra centri di ricerca, associazioni di imprenditori agricoli e forestali, organizzazioni di produttori o loro associazioni e organismi di consulenza, per migliorare le connessioni tra agricoltura e ricerca e favorire soluzioni e servizi innovativi nelle aziende agricole.

La Regione Emilia-Romagna, conclude la nota, sostiene la creazione di questi Hub in agricoltura facilitando l’incontro e le collaborazioni previste dal Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Piano strategico della Pac 2023-2027.