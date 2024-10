Alberto Brambilla al PalabancaEventi di Piacenza: come si vivrà in Italia nel 2045?

Alberto Brambilla: uno dei massimi esperti di previdenza sociale sarà domani a Piacenza. Dopo il successo dell’incontro con l’economista Carlo Cottarelli, si rinnova la collaborazione tra Banca di Piacenza e Arca Fondi Sgr che hanno promosso, lunedì 28 ottobre alle 18, presso il PalabancaEventi, la presentazione del volume di Brambilla “Italia 2045 – Una transizione demografica e razionale” (Edizioni Guerini e Associati).

Il libro sarà presentato dall’autore in dialogo con il vicedirettore di Arca Fondi Sgr, Simone Bini Smaghi, e con il direttore generale della Banca di Piacenza, Angelo Antoniazzi; i saluti istituzionali saranno portati dal presidente dell’Istituto di credito di via Mazzini, Giuseppe Nenna.

Alberto Brambilla presiede il “Centro studi e ricerche itinerari previdenziali”. Già presidente del “Nucleo di valutazione della spesa previdenziale” al ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, è stato dal 2001 al 2006 sottosegretario al ministero del Welfare con delega alla previdenza sociale, partecipando al coordinamento della riforma delle pensioni. Ha inoltre ricoperto l’incarico di consigliere economico alla presidenza del Consiglio dal 2018 al 2020.

In questa sua ultima fatica editoriale Brambilla “smonta” quelli che definisce «i falsi allarmi (culle vuote, immigrati, chi lavorerà nel 2045? Chi pagherà le pensioni e la sanità?) di chi non vuole la “transizione razionale”». A parere dell’ex sottosegretario nel 2045 «saremo in meno ma più felici e meno stressati». L’autore compie un viaggio negli ultimi 78 anni della nostra storia vissuti con il mito della perenne crescita «non compatibile con la preservazione della Terra, verso la quale abbiamo un debito da saldare». Alberto Brambilla con quest’opera dà risposta a interrogativi epocali su demografia, consumi e sostenibilità.

Per partecipare

Ingresso con prenotazione: inviare una email all’indirizzo prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; o telefonare al numero 0523 542441 dal lunedì al venerdì (9-13 / 15-17).

Agli intervenuti, con precedenza ai primi soci e ai primi clienti prenotati della Banca di Piacenza sarà riservato il volume, fino ad esaurimento copie.