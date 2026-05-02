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Addio ad Alex Zanardi: il cordoglio del presidente della Regione Emilia-Romagna de Pascale e dell’assessore Frisoni

Di
Redazione
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Alex Zanardi è scomparso oggi all’età di 59 anni. “Perdiamo un campione fantastico e una persona unica, capace di dare a ogni traguardo sportivo la sensazione che l’impegno, il credere in quel che si fa e l’aiuto reciproco vengano prima di ogni cosa, nello sport come nella vita”, si legge in una nota del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e dell’assessore regionale allo Sport, Roberta Frisoni.

Nato a Bologna e cresciuto a Castel Maggiore, Zanardi è stato pilota di Formula1 e poi di Formula Cart, prima di perdere le gambe a seguito di un drammatico incidente in pista. Divenne allora atleta paralimpico di handbike, vincendo 4 ori paralimpici a Londra 2012 e Rio 2016 e 12 titoli Mondiali: un simbolo e un esempio.

“Alex Zanardi ha vinto tantissimo ha saputo raccontare lo sport e i suoi valori, ha sempre dato tutto, in gara e fuori, con un sorriso e una sensibilità fuori dal comune”, aggiungono de Pascale e Frisoni. “Un emiliano-romagnolo, un campione, un cittadino del mondo che non dimenticheremo mai. Ci stringiamo forte alla moglie Daniela, al figlio Niccolò, a tutti i familiari e ai suoi cari, cui vanno le più sentite condoglianze a nome dell’intera comunità regionale”.

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