Andrea Dallavalle: salto magico, porta Piacenza alle Olimpiadi

Andrea Dallavalle nella storia dell’atletica: il giovane triplista piacentino salta 17,35 metri e stacca il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo, superando ampiamente la misura richiesta (17,14) per gareggiare in Giappone.

Ma c’è di più. Con questo strepitoso balzo Dallavalle ha stabilito la terza prestazione mondiale dell’anno nel salto triplo, la quarta di sempre nella storia italiana di questa specialità. E con il risultato ottenuto oggi ai Campionati italiani di Grosseto, il 21enne ha polverizzato anche il suo record personale, tra l’altro primato italiano juniores, di 16,87 metri.

Se poi si tiene conto che Dallavalle ha “staccato” il salto addirittura al di fuori dell’asse di battuta, ben 15 centimetri prima del limite, è chiaro quali siano i margini di crescita del giovane campione piacentino in vista delle gare olimpiche.

I complimenti di Gionelli

“A nome di tutto il mondo sportivo piacentino che ho l’onore di rappresentare, voglio complimentarmi con Andrea Dallavalle per l’eccezionale risultato conquistato oggi ai campionati italiani di atletica, in corso di svolgimento a Grosseto”, ha commentato in una nota ufficiale il delegato provinciale Coni, Robert Gionelli.

“La misura fatta segnare oggi da Andrea – 17,35 m – oltre a rappresentare uno dei migliori risultati dell’anno a livello mondiale e a garantirgli la partecipazione con la nazionale azzurra alle Olimpiadi di Tokyo, sta a dimostrare la grande crescita agonistica, frutto di impegno, dedizione e sacrifici, di questo straordinario atleta che fa onore a tutto il movimento sportivo piacentino”.

“Una crescita, ha concluso Gionelli, “che va di pari passo con quella fatta segnare negli ultimi anni dall’atletica piacentina, un settore che grazie al lavoro di dirigenti sportivi e tecnici preparati e animati da grande passione, sta regalando grandi risultati sportivi al nostro territorio”.

Barbieri e Cavalli: grande emozione

A stretto giro sono arrivati anche i complimenti del sindaco Patrizia Barbieri e dell’assessore allo Sport Stefano Cavalli. “Caro Andrea, grazie per il sogno che hai regalato a tutti i piacentini: idealmente, saremo a Tokyo con te, pronti a sostenerti con entusiasmo e affetto”.

Si tratta di “un traguardo straordinario per ogni atleta, una soddisfazione per lui e per i suoi allenatori e un’emozione che la nostra comunità condivide oggi con le Fiamme Gialle e l’Atletica Piacenza”, hanno sottolineato gli amministratori, applaudendo la performance di Andrea Dallavalle e augurandogli il meglio per l’avventura olimpica.

Il tutto, “in un fine settimana impreziosito, per lo sport piacentino, anche dall’argento di Emma Casati nei 3.000. Siamo orgogliosi di questi giovani”, hanno concluso Barbieri e Cavalli.