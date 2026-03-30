Anziano morto a Castel San Giovanni: svolta nelle indagini, arrestati moglie e figlio

Castel San Giovanni: svolta nelle indagini per la scomparsa di Luigi Alberti, l’anziano trovato morto nella sua abitazione l’autunno scorso. Nelle prime ore di questa mattina, i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Piacenza hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo emiliano su richiesta della Procura della Repubblica, si legge in una nota dell’Arma.

L’arresto è stato eseguito nei confronti di due indagati: la moglie e il figlio dell’uomo di 85 anni trovato senza vita nella propria abitazione il 25 ottobre 2025. Le indagini sulla morte di Luigi Alberti hanno delineato un quadro di gravi e prolungate sofferenze inferte all’anziano. Gli indagati sono gravemente indiziati di concorso in maltrattamenti e sequestro di persona: capi d’imputazione che riguardano entrambi i familiari; omicidio volontario aggravato: accusa contestata esclusivamente al figlio della vittima.

Le attività investigative svolte a Castel San Giovanni, conclude la nota, verranno illustrate questa mattina presso il Comando dell’Arma a Piacenza dalla dottoressa Grazia Pradella, Procuratore della Repubblica, e dal colonnello Pierantonio Breda, Comandante provinciale dei carabinieri.