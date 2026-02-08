Arturo Martini: incontro sul genio della scultura del Novecento alla Ricci Oddi di Piacenza

“Arturo Martini. Il genio della scultura del Novecento”: questo il titolo dell’incontro con Fabrizio Malachin, direttore dei Musei Civici di Treviso, che si terrà presso la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza. L’appuntamento è in programma giovedì 12 febbraio alle ore 18 in via San Siro 13 con ingresso libero.

Due nuovi ospiti

L’incontro con Malachin, spiega una nota della Ricci Oddi, è un’opportunità preziosa per ripercorrere la vicenda di uno dei più grandi scultori del Novecento, in occasione dell’arrivo di due nuovi ospiti nella Galleria piacentina presieduta da Massimo Toscani e diretta da Lucia Pini. Sino al 20 aprile, parallelamente al prestito de La Pisana dalla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, i visitatori della Ricci Oddi saranno accolti infatti dal grande bronzo de Il dormiente, sempre di Arturo Martini, e da un incisivo Autoritratto dell’artista.

La collaborazione con ED Gallery

Il dormiente è uno dei tre esemplari fusi in bronzo nel 1986 presso la Fonderia Battaglia di Milano a partire dal gesso del 1921, oggi conservato alla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma e originariamente destinato a Mario Broglio, fondatore e direttore tra il 1918 e il 1922 della rivista “Valori Plastici”. Sia il bronzo de Il dormiente che l’Autoritratto in terracotta, databile tra il 1922 e il 1923, provengono da una raccolta privata e sono resi disponibili grazie alla preziosa collaborazione della piacentina ED Gallery, conclude la nota della Ricci Oddi.