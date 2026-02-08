Cultura

Arturo Martini: incontro sul genio della scultura del Novecento alla Ricci Oddi di Piacenza

Di
Redazione
-
arturo-martini-incontro-sul-genio-della-scultura-del-novecento-alla-ricci-oddi-di-piacenza
Il dormiente di Arturo Martini

“Arturo Martini. Il genio della scultura del Novecento”: questo il titolo dell’incontro con Fabrizio Malachin, direttore dei Musei Civici di Treviso, che si terrà presso la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza. L’appuntamento è in programma giovedì 12 febbraio alle ore 18 in via San Siro 13 con ingresso libero.

Due nuovi ospiti

L’incontro con Malachin, spiega una nota della Ricci Oddi, è un’opportunità preziosa per ripercorrere la vicenda di uno dei più grandi scultori del Novecento, in occasione dell’arrivo di due nuovi ospiti nella Galleria piacentina presieduta da Massimo Toscani e diretta da Lucia Pini. Sino al 20 aprile, parallelamente al prestito de La Pisana dalla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, i visitatori della Ricci Oddi saranno accolti infatti dal grande bronzo de Il dormiente, sempre di Arturo Martini, e da un incisivo Autoritratto dell’artista.

La collaborazione con ED Gallery

Il dormiente è uno dei tre esemplari fusi in bronzo nel 1986 presso la Fonderia Battaglia di Milano a partire dal gesso del 1921, oggi conservato alla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma e originariamente destinato a Mario Broglio, fondatore e direttore tra il 1918 e il 1922 della rivista “Valori Plastici”. Sia il bronzo de Il dormiente che l’Autoritratto in terracotta, databile tra il 1922 e il 1923, provengono da una raccolta privata e sono resi disponibili grazie alla preziosa collaborazione della piacentina ED Gallery, conclude la nota della Ricci Oddi.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.