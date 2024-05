Svolta per Assange: potrà ricorrere contro l’estradizione negli Usa; e anche a Piacenza si parla di lui…

Julian Assange: svolta a Londra. Il giornalista e co-fondatore di Wikileaks avrà la possibilità di fare un nuovo ricorso contro l’estradizione negli Stati Uniti. Lo hanno stabilito oggi i giudici dell’Alta corte della capitale britannica.

Secondo il quotidiano The Guardian, i magistrati hanno accolto le argomentazioni della difesa di Assange, rispetto ai timori di un processo non equo negli Stati Uniti, dove sarebbe processato per spionaggio. I capi di accusa a suo carico sono 17 e legati alla pubblicazione di migliaia di documenti diplomatici da parte di Wikileaks. Il giornalista di nazionalità australiana, ricorda l’Agenzia Dire, rischierebbe fino a 175 anni di carcere.

Incontro a Piacenza

Del caso Assange e di libertà di stampa si parlerà anche a Piacenza. L’appuntamento è organizzato dall’europarlamentare Sabrina Pignedoli del Movimento 5 Stelle. All’incontro che si terrà il 24 maggio alle ore 20,45, presso la Cooperativa Infrangibile, oltre a Pignedoli sarà presente John Shipton, padre del giornalista australiano.