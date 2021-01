Augusto Pagani e il vaccino “Cocoon” che spopola su web

Augusto Pagani per una volta sveste i panni dell’altero presidente dell’Ordine dei medici di Piacenza. E lo fa per una buona causa. Quella di convincere con un sorriso chi ha ancora qualche dubbio a fare il vaccino anti-Covid.

Sceso nell’agone dei social, campo prediletto dei no vax, il dottor Pagani ha utilizzato quell’ironia intelligente che lascia il segno e chi conosce questo medico piacentino ha già avuto modo di apprezzare in lui. Un vero spot pro vaccino, giocato sull’effetto “Cocoon” (il famoso film di Ron Howard), che sta facendo il giro del web, come ci racconta Mirella Molinari nell’articolo di PiacenzaDiario.