L’avvocatessa indagata come amministratore di sostegno: guida sul caso di Piacenza

L’avvocatessa amministratore di sostegno: ha destato clamore, e non solo a Piacenza, la vicenda del rinvio a giudizio per peculato di una giovane professionista perché avrebbe sottratto al conto corrente del proprio amministrato 14mila euro per spese personali.

Per capire quello che è successo vediamo prima di tutto il quadro giuridico di questa amara vicenda.

Cos’è l’amministrazione di sostegno

L’istituto è stato introdotto con la legge 9 gennaio 2004 n.6; dunque è relativamente recente, ed ha avuto da subito un grande successo. Fino ad allora esistevano solo la tutela e la curatela. La prima, molto invasiva, concedeva al soggetto gli stessi diritti giuridici di un minore, e cioè quasi nessuno; la seconda, troppo poco invasiva, nominava uno “zio” del soggetto, quasi senza alcun potere di interdizione.

Attraverso l’amministrazione di sostegno il soggetto debole, che sia tossicodipendente, alcolizzato o infermo psichicamente, comunque ritenuto incapace di gestire le sue sostanze, viene invece affiancato da un amministratore che si occupa della parte economica e sorveglia la vita del soggetto. L’amministratore concede le autorizzazioni per le cure mediche, per il suo ricovero in una struttura; ma, soprattutto, ha il controllo assoluto sul denaro e sui beni dell’amministrato.

Il ruolo del giudice tutelare

L’amministratore viene nominato dal giudice tutelare, su ricorso dei parenti o dei servizi sociali. E viene scelto tra i parenti, se non ci sono conflitti tra di loro, oppure tra gli avvocati. L’amministratore deve prestare giuramento davanti al giudice e redigere una relazione iniziale nella quale evidenzia il patrimonio dell’amministrato. Poi, annualmente, deve depositare al giudice un rendiconto estremamente dettagliato su tutte le entrate e le uscite dell’anno, giustificandole una per una. Se la condizione economica dell’amministrato non è deficitaria (capita anche questo) l’amministratore viene remunerato per il suo lavoro, sempre una volta all’anno, con un provvedimento del giudice. Se l’amministrato non ha redditi o sono modestissimi, l’opera prestata è gratuita.

La situazione a Piacenza

Solo a Piacenza le amministrazioni aperte sono centinaia e i giudici tutelari si contano sulle dita di una mano, per cui il controllo dei corposi rendiconti forse non è sempre all’altezza della situazione.

Le famiglie sono molto spesso assenti e demandano al legale l’intera gestione dell’amministrato. Nella stragrande maggioranza si tratta di persone molto avanti in età, affette da demenza senile, ricoverati in case di riposo, e di frequente il compito dell’amministratore è solo quello di incassare la pensione e pagare la retta della struttura. Ma ci sono anche casi nei quali l’anziano ha patrimoni notevoli, che necessitano di molta attenzione e molta onestà per essere gestiti.

La solita eccezione

Nonostante le tentazioni, nella quasi totalità gli amministratori sono irreprensibili. Se non altro per questa considerazione: difficilmente il legale ha una sola posizione. Se ottiene la fiducia del giudice può riceverne diverse e in questo modo assicurarsi un reddito non disprezzabile. Ma se sgarra perde tutto in un colpo solo.

Andreotti diceva che Gesù su dodici apostoli aveva trovato il suo Giuda; e dunque figuriamoci se nella società moderna possono mancare le persone per cui le tentazioni diventano irrefrenabili.

Occhio agli sciacalli

Intanto, dopo il caso dell’avvocatessa piacentina, sui social è comparsa ieri l’inserzione di una privata cittadina che si poneva al servizio delle famiglie per “sorvegliare” gli amministratori e denunciarne gli abusi. Diffidiamo del solito sciacallo che compare ad ogni situazione critica. Il controllo compete al giudice tutelare e neppure i familiari dell’amministrato hanno libero accesso ai suoi conti correnti.

Se i familiari, come nel caso che trattiamo, hanno dei sospetti sull’operato dell’amministratore, possono solo rivolgersi al giudice, che convoca tutti davanti a sé per chiarire. Dunque nessun soggetto terzo può vantare controlli o sorveglianze. Anche perché – sembra addirittura superfluo dirlo – mentre la richiesta di chiarimenti al giudice da parte dei parenti è totalmente gratuita, è difficile che l’intervento proposto sul social sia senza la richiesta di compensi.

E adesso?

La carriera dell’avvocatessa piacentina, almeno per le amministrazioni di sostegno, potrebbe essere finita. Perché è facoltà del giudice revocare l’amministratore che sgarra e perché è necessario che la sua fedina penale sia immacolata.

L’eventuale condanna per peculato – appropriazione indebita o distrazione a profitto proprio o altrui, di denaro o altro bene mobile appartenente ad altri, commessa da un pubblico ufficiale che ne abbia il possesso in ragione del suo ufficio (articolo 314 Codice penale) – prevede la reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi; e comporta anche l’apertura di un procedimento disciplinare a carico dell’avvocatessa; procedimento che potrebbe portare alla sospensione o addirittura alla radiazione della professionista.

Gli anticorpi piacentini

Se la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio dell’avvocatessa, possiamo solo ritenere che abbia la convinzione che le prove raccolte siano sufficienti per ottenere la sua condanna. E la restituzione del denaro eseguita dalla professionista non estingue il reato; semmai potrebbe confermarlo, perché se l’amministratore di sostegno vuole provare di aver speso legittimamente questi 14mila euro, di certo non si affretta a restituirli.

Resta una brutta pagina per l’avvocatura piacentina, che però ha gli anticorpi per evitare che in futuro casi analoghi possano ripetersi.