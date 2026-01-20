“Aziende in rete: più famiglia, più futuro”: a Piacenza un convegno sul welfare delle imprese e la crisi demografica

“Aziende in rete: più famiglia, più futuro”: è il titolo del convegno che si terrà a Piacenza su uno dei temi più delicati del momento nel nostro Paese. Perché “anche le aziende soffrono le conseguenze della crisi demografica: i giovani talenti se ne vanno ed è sempre più difficile trovare e trattenere personale qualificato, capace e giovane”, spiegano in una nota gli organizzatori dell’evento. Però, “una soluzione è possibile: investire sulla conciliazione lavoro-famiglia, la parità di genere e l’inclusione per attrarre e trattenere i talenti, migliorare la qualità della vita e aumentare la produttività. In rete, per il futuro di tutti”.

Appuntamento in Cattolica

Per fare il punto sulle buone pratiche di welfare aziendale ai tempi della crisi demografica, l’appuntamento è venerdì 30 gennaio con inizio alle ore 15 presso la Sala congressi G.Piana dell’Università Cattolica (via Emilia Parmense 84). L’evento è organizzato dall’Associazione nazionale famiglie numerose (Anfn), in collaborazione con la Confederazione europea delle famiglie numerose (Elfac), il Forum delle Associazioni familiari, Cna, Confindustria e Università Cattolica di Piacenza, in vista del lancio dell’European network family friendly companies, previsto per l’ 11 febbraio 2026 a Bruxelles.

A moderare l’evento sarà la giornalista dell’Editoriale Libertà Nicoletta Marenghi. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, in particolare ad aziende, amministratori pubblici e famiglie. È consigliata però la registrazione attraverso il sito Evetbrite.

Le voci dei protagonisti

“Siamo in prima linea per imprimere una svolta ‘amica della famiglia’ sul territorio e sui luoghi di lavoro e consentire ai giovani e alle famiglie di avere e crescere i figli che desiderano in serenità”, afferma Mario Scuderi, coordinatore Anfn Emilia-Romagna. “Il territorio avverte forte l’esigenza di fare qualcosa per arginare la fuga dei cervelli, lo spopolamento e la crisi causata dal calo demografico. Noi proponiamo la nostra soluzione: una rete europea di aziende che mettono al centro il benessere delle famiglie. Fa bene ai dipendenti ma fa bene anche alle imprese, che vedono un aumento della produzione e dei ricavati.”

A Piacenza, aggiunge Silvia Cipelli, coordinatrice provinciale Anfn, “grazie alla preziosa collaborazione con l’Università Cattolica, il preside Marco Allena e il professor Francesco Timpano, siamo riusciti a coinvolgere amministrazione pubblica, società civile e il mondo economico nella discussione. È una grande opportunità per affrontare in pratica il tema delle politiche familiari e del futuro del territorio.”

Antonio Schillani, presidente del Forum delle Associazioni familiari di Piacenza, spiega: “Riteniamo fondamentale che tutta la società sostenga chi vuole impegnarsi in rapporti stabili e nell’accoglienza alla vita. Incentivare le realtà imprenditoriali attente alla conciliazione è centrale”.

Secondo la vicepresidente di Elfac (European large families confederation), Regina Maroncelli, “sarà un pomeriggio intenso. Attraverso le relazioni, le buone pratiche, la tavola rotonda e il momento conviviale vogliamo dare spazio al confronto e allo scambio di esperienze, in vista della costruzione di una rete capace di generare innovazione, sviluppo e nuove opportunità per il territorio e per l’Europa che invecchia e risente della crisi demografica.”

Il quadro demografico di Piacenza e provincia

Nel 2024, conclude la nota, a Piacenza su un totale di 49.408 famiglie, si contano 776 famiglie numerose con 6 e più componenti e 1.540 sono i nuclei con 5 componenti. Nella provincia, su un totale di 133.201 famiglie, i nuclei con 6 e più componenti ammontano a 2.010, quelle con 5 componenti a 4.180. Tra le persone che vivono da sole (sono 52.821 le famiglie unipersonali piacentine), il 30% circa (15.194 individui) ha un’età uguale o superiore a 75 anni, e di queste più di 5.600 abitano nel capoluogo emiliano.

Gli organizzatori e il programma del convegno