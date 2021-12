Banca di Piacenza: economia locale in ripresa, bene i conti e interessati alla Sanfelice 1893

Banca di Piacenza: ripresa generalizzata in tutti i settori produttivi dell’economia locale; andamento dell’Istituto di via Mazzini in linea con la robusta crescita della prima parte dell’anno nel secondo semestre 2021; e conferma dell’interessamento per la banca modenese Sanfelice 1893. Sono queste le notizie principali arrivate dall’annuale conferenza stampa tenuta dai top manager della banca piacentina.

Crescita degli impieghi

“Siamo molto soddisfatti di questo trend dell’economia del territorio”, ha commentato il direttore generale Angelo Antoniazzi. “Sentiamo di aver contribuito a questa inversione di tendenza dopo la crisi provocata dall’emergenza sanitaria. Il nostro tasso di crescita (+3%) degli impieghi nel periodo dicembre ’19-settembre ’20, rapportato al +1,3% degli altri istituti, dà la misura di quanto sia stato forte il sostegno della Banca locale alle aziende durante il momento di maggiore difficoltà legato alla pandemia e al lockdown”.

Moratorie per 380 milioni

La Banca di Piacenza, ha confermato il condirettore generale Pietro Coppelli, “da quando sono state avviate le misure di sostegno per far fronte all’emergenza Covid-19, ha perfezionato oltre 4.000 domande di moratorie, per un valore di circa 380 milioni di euro». Aggiungendo che “aver accordato moratorie di mutui significa aver dato la possibilità a imprese e famiglie, in un momento particolarmente difficile, di sospendere il pagamento delle rate dei mutui stessi”.

Il valore della consulenza

Sempre il condirettore generale ha sottolineato poi che “a distanza di poco più di 18 mesi, alla Banca di Piacenza le moratorie che rimangono attive sono molto poche. Infatti, oltre il 98% dei prestiti, che erano stati posti in moratoria, hanno ripreso il regolare rimborso. È una percentuale, quella del 98%, molto significativa e forse unica in Italia (certe grandi banche considerano favorevolmente un rientro all’80%). A novembre, il sistema bancario italiano ha infatti espresso una percentuale ben più bassa: solo il 78% di moratorie hanno ripreso il regolare ammortamento”. Spiegando poi il motivo che ha permesso questo risultato: “Un ruolo importante l’ha recitato la forte attività di consulenza da parte del nostro personale addetto al credito, che ha potuto proporre, conoscendo bene la clientela, soluzioni e forme tecniche adeguate alle effettive esigenze del mutuatario”.

Boom di finanziamenti

Al vicedirettore generale Pietro Boselli il compito di entrare nel dettaglio delle erogazioni dell’Istituto di via Mazzini. “Complessivamente, dal 2019 a novembre 2021 la Banca ha erogato 9.605 finanziamenti per complessivi 609 milioni di euro. Nel 2020, anno della pandemia, abbiamo aumentato del 50% il numero dei finanziamenti e del 28% il volume degli stessi. Un andamento ancor più significativo se riferito alle sole aziende, con un +136% del numero di finanziamenti erogati e un +45% rispetto agli importi”. Dati che confermano “quanto sia stato importante, con l’azione combinata delle moratorie e dei finanziamenti, il sostegno della Banca alle imprese nel momento in cui esse erano ferme a causa del lockdown”.

Sportelli in crescita

Durante la pandemia si è poi assistito al fenomeno dell’abbandono da parte di altri istituti di credito di alcuni territori vicini alla nostra provincia, “nei quali siamo di continuo richiesti di andare (e andremo)”, hanno sottolineato i top manager. “La nostra Banca – ha puntualizzato Boselli – non solo non ha chiuso sportelli ma ha supplito ai disagi per la mancanza di un servizio attivando, come è avvenuto a Marsaglia e Perino, punti Bancomat”. Il vicedirettore generale ha posto poi l’accento su un altro aspetto: “L’incremento dei depositi conferma la fiducia dei risparmiatori nei confronti della banca locale, che guarda anche allo sviluppo di altri territori. Un’attenzione che si concretizzerà a breve con l’apertura di una prima filiale, a Voghera, in provincia di Pavia”.

Nuove strategie

Quella di Voghera, ha aggiunto Antoniazzi è “la prima tappa di una campagna di espansione decisa dal Consiglio di amministrazione per accompagnare i robusti segnali di ripresa economica nei territori d’insediamento della Banca, dei quali ci sentiamo, come detto all’inizio, di essere stati parte attiva e propulsiva, come istituto di credito con la maggiore quota di mercato in relazione agli sportelli della Banca”.

Infine, dopo aver evidenziato come i conti del secondo semestre del 2021 siano in linea con la robusta crescita della prima parte dell’anno, sempre rispondendo a una nostra domanda, il direttore generale della Banca di Piacenza si è soffermato sulle voci di una trattativa per l’acquisizione della Sanfelice 1893. “Trattative per ora non ce ne sono, ma confermo il nostro interessamento per la banca modenese. Vedremo, si sa che per fare i matrimoni bisogna essere in due”, ha concluso Antoniazzi.