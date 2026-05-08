Banca di Piacenza, inaugurata la filiale di Milano De Angeli: “Punto di riferimento, dove le persone contano ancora”

Banca di Piacenza: inaugurata la seconda filiale di Milano (De Angeli), aperta di recente in via Faruffini (dal 2015 opera con successo la filiale di corso di Porta Vittoria) alla presenza di numerosi clienti. Ieri mattina per la Banca hanno preso la parola il presidente, Giuseppe Nenna, e l’amministratore delegato e direttore generale, Angelo Antoniazzi, spiega una nota dell’Istituto di credito.

Vicina ai clienti

«Siamo una banca popolare vicina ai clienti che conosciamo uno a uno, riuscendo così ad andare incontro alle loro esigenze», ha affermato Nenna. «Rappresentiamo dunque una realtà diversa dalle altre, non per niente qualche anno fa Repubblica ci definì “una mosca bianca”. Non vendiamo niente che noi stessi non compreremmo, infatti non abbiamo mai acquistato diamanti né fatto derivati. Siamo un istituto di credito di tradizione ma moderno e portiamo il nostro modo di fare banca anche qui a Milano, dove siamo già dal 2015 e da cinque mesi con questa seconda filiale. Quest’anno festeggiamo il novantesimo dalla fondazione: 90 anni di attività e 90 anni di risultati positivi».

Antoniazzi ha sottolineato: «La Banca va molto bene; abbiamo 17mila soci e 90mila conti correnti, la redditività dello scorso anno è stata la migliore di sempre, con un dividendo molto interessante. Ottimo il dato della solidità patrimoniale, con il Cet1 al 20%. Cresciamo come numero di clienti e per volumi depositati».

Gli onori di casa

Il responsabile della filiale, Gianpaolo Croci (coadiuvato dai dipendenti della stessa, presente anche il direttore della filiale di corso di Porta Vittoria Ruben Falcone) ha fatto gli onori di casa. Croci ha ringraziato i numerosi presenti e la Direzione per l’opportunità data a lui e ai colleghi della filiale, dichiarandosi molto soddisfatto di come sta evolvendo l’attività. Il sacerdote don Matteo Baraldi ha benedetto i locali e invitato i presenti a un momento di preghiera, ricordando che anche il Vangelo, nella parabola dei Talenti, parla di banche e rimarcando che per un quartiere la banca può rappresentare un punto di riferimento dove le persone contano ancora. La breve cerimonia d’inaugurazione si è conclusa con il taglio della torta preparata per l’occasione e con un beneaugurante brindisi.

Uno spazio accogliente e funzionale

La filiale si sviluppa su una superficie di circa 150 metri quadrati al piano terra e 130 mq al piano interrato; si compone di 5 uffici, una zona cassa/back office, servizio di cassette di sicurezza e area self service con Bancomat evoluto, dotato di funzione versamento. È gestita da cinque dipendenti. Lo sportello è aperto da lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.20 e dalle 14.30 alle 16 (al pomeriggio si effettuano solo servizi di consulenza). La filiale è stata realizzata con il coordinamento dell’Ufficio tecnico della Banca di Piacenza, la progettazione e la direzione lavori (realizzati dalla ditta piacentina MBR) è stata seguita dall’architetto Carlo Ponzini.

La progettazione ha mirato a trasformare la filiale in uno spazio accogliente e funzionale, centrato sulla relazione con il cliente e sulla qualità dell’esperienza. L’area di accoglienza e attesa è concepita come luogo di relazione, superando il modello tradizionale di banca e assumendo caratteri più informali e accoglienti. Elemento centrale dello spazio è la parete verde con il logo della Banca di Piacenza, che diventa fulcro visivo e simbolico della filiale e che rimarca l’attenzione dell’Istituto alla sostenibilità e alla qualità ambientale. Questa parete è ricoperta da muschio che assorbe l’umidità dell’ambiente e non necessita quindi di manutenzione.

Strategia di crescita

Con il presidente Nenna e l’ad Antoniazzi, erano presenti per il popolare Istituto di credito i vicedirettori generali Pietro Boselli e Lodovico Mazzoni; la responsabile della Direzione rete Elisabetta Molinari, il direttore commerciale Francesco Passera, la responsabile della Direzione personale Francesca Michelazzi, Davide Sartori, responsabile della Direzione Imprese e Luca Cignatta dell’Ufficio Economato e sicurezza.

La nuova filiale di Milano rientra in una più ampia strategia di crescita messa a punto dal Consiglio di amministrazione della Banca di Piacenza che ha già visto l’apertura delle filiali di Pavia, Modena e Reggio Emilia. Presenza sul territorio, vicinanza alla clientela, sostegno alla comunità: questi gli elementi che caratterizzano la Banca di Piacenza. E l’apertura di questa nuova filiale, conclude la nota di via Mazzini, non fa che valorizzare il modo di fare banca di una realtà locale (e popolare) che ha come primo obiettivo quello di essere utile ai territori di appartenenza.