Banca di Piacenza: online il nuovo sito, in vista dei 90 anni dell’Istituto di credito

La Banca di Piacenza ha il suo nuovo sito web istituzionale, online dal 15 dicembre. Completamente rinnovato nella grafica, nell’architettura dei contenuti e nell’esperienza utente, il progetto è stato pensato per rafforzare il rapporto con i clienti e riaffermare i valori che da sempre contraddistinguono l’Istituto di credito: territorialità, relazioni interpersonali e indipendenza.

Il lancio del nuovo portale avviene in vista di un anno di grande significato: nel 2026 la Banca celebrerà infatti 90 anni dalla propria fondazione, un traguardo che testimonia radicamento, continuità e un impegno costante verso l’innovazione, spiega una nota di via Mazzini. Il nuovo sito rappresenta una delle iniziative che simboleggiano la capacità dell’Istituto di rinnovarsi rimanendo fedele alla propria identità.

Navigazione intuitiva

Il portale si presenta con una veste grafica moderna e pulita, concepita secondo i più avanzati principi di web design. La navigazione è resa semplice e immediata grazie a una struttura full responsive, ottimizzata per l’uso da smartphone e tablet. Le informazioni sono organizzate in modo intuitivo, riducendo i passaggi necessari per accedere ai contenuti e offrendo un’esperienza più fluida e accessibile.

Tra le principali novità introdotte, la nota ricorda i percorsi tematici per accompagnare famiglie, imprese, giovani e risparmiatori verso i servizi più adatti, una nuova area dedicata ai soci – vero cuore pulsante della Banca – pensata per valorizzare il rapporto privilegiato con gli stessi, in cui trovare convenzioni, agevolazioni, servizi e informazioni sui numerosi eventi che la Banca continuerà a organizzare nei territori in cui è presente.

Nenna: tradizione e futuro

«Il nuovo sito rappresenta un passo fondamentale nel nostro percorso digitale, in un anno per noi simbolico. Celebrare i 90 anni con un portale rinnovato significa unire tradizione e futuro: restare fedeli ai valori del territorio e delle persone, ma con uno sguardo aperto all’innovazione», commenta il presidente della Banca Giuseppe Nenna, che così prosegue: «Abbiamo lavorato per offrire uno spazio digitale più intuitivo, veloce e coerente, senza rinunciare a ciò che ci distingue: la relazione umana e la vicinanza ai nostri soci e ai nostri clienti».

Il lancio del nuovo sito, conclude la nota della Banca di Piacenza, è accompagnato da un film istituzionale dedicato ai valori dell’Istituto di credito quali relazioni, territorio e indipendenza.