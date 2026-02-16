La Banca di Piacenza ricorda Corrado Sforza Fogliani con la genesi di un capolavoro di Viganoni

La Banca di Piacenza ricorda Corrado Sforza Fogliani. L’appuntamento è giovedì 19 febbraio – giorno dell’onomastico – alle 18 presso il PalabancaEventi nella sala a lui dedicata. Per l’occasione verrà raccontata la genesi del capolavoro dell’artista piacentino Carlo Maria Viganoni (1786-1839) “Adorazione del Sacro Cuore”, attualmente collocato nella chiesa Saint-Michel a Draguignan. Un’opera che a suo tempo aveva ricevuto l’attenzione del presidente Sforza Fogliani.

All’evento, organizzato in collaborazione con la Fondazione Istituto Gazzola scuola d’arte, parteciperanno il sindaco della città francese, Richard Strambio, e il conservatore del Museo de Beaux Arts, Yohan Rimaud. Del pittore parleranno Antonio Iommelli, direttore dei Musei Civici di Palazzo Farnese e Alessandro Malinverni, direttore del Museo Gazzola. Oltre alla proiezione di un filmato, verranno esposti il bozzetto e i disegni preparatori dell’olio su tela del Viganoni (artista a cui è dedicata una sala del PalabancaEventi).

Visite guidate

Nei giorni successivi, la Banca di Piacenza ha organizzato una serie di visite guidate all’esposizione. Ecco il programma:

Venerdì 20 febbraio, ore 17 – Visita guidata al PalabancaEventi (via Mazzini 14) a cura di Laura Bonfanti .

. Sabato 21 febbraio, ore 11 – Visita guidata al Museo Gazzola (via Gazzola 9) a cura di Alessandro Malinverni; a seguire e con partenza alle ore 11,50 dal Museo Gazzola, visita guidata al PalabancaEventi a cura di Laura Bonfanti.

Ingresso con prenotazione: inviare una email all’indirizzo prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; oppure telefonare al numero 0523/542441 dal lunedì al venerdì (9-13/15-17).

Riservata ai soci

Sempre sabato 21 febbraio, alle ore 10, la visita guidata al Museo Gazzola a cura di Alessandro Malinverni è riservata ai soci della Banca di Piacenza; a seguire e con partenza alle ore 10,50 dal Museo Gazzola, visita guidata al PalabancaEventi a cura di Laura Bonfanti. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili (inviare una email a: relazioni.soci@bancadipiacenza.it).