Beni alimentari, boom dei prezzi al consumo: dal 2021 crescita del 25%

Beni alimentari: carrello della spesa sempre più caro. Da ottobre 2021 a ottobre 2025 i prezzi in Italia sono aumentati del 24,9%. Lo rileva l’Istat nell’ultima nota sull’andamento dell’economia. Un incremento superiore di quasi 8 punti percentuali rispetto a quanto evidenziato nello stesso periodo dall’indice generale dei prezzi al consumo (+17,3%).

Alla forte crescita negli anni 2022-2023 ha contribuito lo shock sui listini dell’energia, che ha colpito in misura rilevante il settore degli alimentari non lavorati, sia in modo diretto, dato il rilevante peso degli input energetici, sia in modo indiretto, contribuendo all’incremento del prezzo di importanti prodotti intermedi, come i fertilizzanti. Negli ultimi due anni, la dinamica di crescita è stata più contenuta e, in parte, sostenuta dal recupero dei margini di profitto delle imprese del settore agricolo.

Il Pil italiano nel terzo trimestre

Intanto, secondo la stima preliminare dell’Istat, nel terzo trimestre 2025 il Pil italiano è rimasto invariato rispetto ai tre mesi precedenti. Il risultato è stato inferiore a quello di Francia e Spagna e analogo a quello della Germania. La domanda nazionale (al lordo delle scorte) ha fornito un apporto negativo, mentre la componente estera netta ha contribuito positivamente. L’incremento congiunturale nullo è stato il risultato di un aumento in agricoltura, una contrazione dell’industria e di una stazionarietà nei servizi. La variazione acquisita per il 2025 è pari a +0,5%.

Il quadro internazionale

L’Istat rileva come l’economia globale sia in moderato rallentamento e il commercio internazionale mostri un andamento volatile anche per il persistere di un elevato grado di instabilità delle politiche commerciali. Nel terzo trimestre, la dinamica congiunturale del Pil ha segnato una modesta accelerazione in Cina e nell’area euro. Negli Stati Uniti le attese di una moderazione del ritmo di crescita dell’attività economica e dell’inflazione hanno favorito il taglio dei tassi di interesse a ottobre.