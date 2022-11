Bergonzi è il nuovo presidente di Acer Piacenza, con lui Pezzani e Rossi in Cda

Marco Bergonzi: tutto come previsto. L’ex onorevole del Pd è il nuovo presidente di Acer Piacenza. Bergonzi è stato eletto all’unanimità dai sindaci dei Comuni che fanno parte della Conferenza degli enti della società che gestisce gli alloggi popolari su scala provinciale. E come spiega una nota dell’azienda, si è registrata la più alta partecipazione degli ultimi anni, con il 75% degli aventi diritto.

L’accordo tra centrosinistra e centrodestra, che segna un passaggio politico tutto da interpretare in Provincia e in vista dei prossimi incarichi per il Comune di Piacenza, dalle nomine in Farmacie Comunali ad Asp, porta nel Consiglio di amministrazione di Acer anche il leghista Andrea Pezzani, con la carica di vicepresidente, e Ilaria Rossi, consigliera sempre indicata dal centrodestra.

Marco Bergonzi, piacentino, è laureato in Giurisprudenza. Il 59enne imprenditore e manager è stato deputato del Pd dal 2014 al 2018 nella XVII legislatura. Legato alla corrente dem che fa capo all’onorevole Paola De Micheli, Bergonzi nel 2018 è stato anche Osservatore internazionale alle elezioni presidenziali in Russia. Sul piano locale, il nuovo presidente di Acer che prende il posto di Patrizio Losi, in particolare annovera tra i suoi incarichi quello di consigliere provinciale del Pd dal 2009 al 2014. Per il resto è stato consigliere della Fondazione di Piacenza e Vigevano e attualmente è membro direttivo di Isrec, nonché del Segretariato permanente del Summit mondiale dei Premi Nobel per la Pace e consigliere per gli Affari istituzionali della Fondazione Gorbaciov.

Da Pezzani a Rossi