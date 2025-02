Blacklemon festeggia i 25 anni con un boom del fatturato che supera il milione di euro

Blacklemon fa festa. L’agenzia di comunicazione strategica, fondata a Piacenza da Nicola Bellotti, celebra i 25 anni di attività con un risultato storico. Nel 2024 il volume d’affari ha superato 1.300.000 euro, con un fatturato netto di 1.116.000 euro, tagliando un traguardo significativo nel panorama della comunicazione italiana. Oggi Blacklemon si colloca infatti nel 7% delle aziende che a livello nazionale operano in questo settore e fatturano almeno un milione di euro, spiega una nota dell’agenzia piacentina.

Aumenti a due cifre

La crescita costante di Blacklemon, con un incremento del volume d’affari del 23% nel 2024 e del 32% nel 2023, conferma la solidità del modello di business adottato e l’efficacia delle strategie implementate; così si è confermata anche lo scorso anno come la prima agenzia di comunicazione del territorio di Piacenza.

Fin dagli esordi, Blacklemon ha anticipato le evoluzioni del mercato, rivoluzionando il settore della comunicazione. Parlava di siti web quando le aziende ignoravano internet, ha introdotto metodi professionali nella gestione dei social media. E oggi è tra le prime realtà ad aver integrato l’intelligenza artificiale avanzata in tutte le aree operative. Un percorso basato su ricerca e sviluppo, volto a offrire strategie digitali efficaci e misurabili.

Professionalità e riservatezza

L’agenzia ha collaborato nella sua storia con circa 700 clienti, tra multinazionali, industrie, Pmi, enti, corpi intermedi e istituzioni, oltre che con il mondo politico, operando trasversalmente con la massima professionalità e riservatezza. Il team di Blacklemon è composto da addetti altamente specializzati, tra consulenti, art director, copywriter, analisti programmatori, giornalisti, fotografi e videomaker, supportati da una rete di collaboratori esterni e fornitori selezionati. Questa struttura snella, ma altamente qualificata, ha permesso all’agenzia di consolidarsi come leader nel settore, con un’offerta di servizi sempre innovativa e orientata ai risultati.

Blacklemon continua a investire in innovazione, puntando su tecnologie avanzate e soluzioni su misura per le esigenze di un mercato in continua evoluzione. Con un focus costante sulla performance e sull’efficacia delle strategie, conclude la nota, l’agenzia si conferma come punto di riferimento nella comunicazione strategica, pronta ad affrontare le nuove sfide con la stessa visione pionieristica che l’ha contraddistinta per un quarto di secolo, ponendosi per il prossimo futuro obiettivi di espansione e di crescita ancora più ambiziosi.