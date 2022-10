Bomba atomica sì o no? Perché l’opzione nucleare non conviene a Putin

Quarta conseguenza: i Paesi che oggi sono tiepidamente filo sovietici, in particolare la Cina, sarebbero costretti a una brusca marcia indietro. L’opzione nucleare costringerebbe la Cina e l’India (potenze nucleari) a separare le loro responsabilità dalla Russia, che diventerebbe anche ai loro occhi uno «stato canaglia». Ulteriore conseguenza negativa per Putin.

Quinta conseguenza: se Putin passa alla bomba atomica vuol dire che le sue forze convenzionali sono alla frutta. Sarebbe un segno inequivocabile di debolezza e non di potenza.

E gli altri?

Ancora un’ipotesi negativa: gli altri Paesi che oggi non sono schierati né con l’Occidente né con la Russia facilmente sarebbero indotti a giudicare sconsiderata l’azione di Putin, che si troverebbe ancora più isolato in campo internazionale. Dato che per il dittatore russo la reputazione internazionale è un valore quasi assoluto, sarebbe un ulteriore effetto boomerang.