Bonus 110%: tante promesse soffocate dalla burocrazia

Bonus 110%: l’agevolazione delle agevolazioni. Quella che avrebbe fatto la differenza, rilanciando l’edilizia. Un settore che da solo coinvolge 31 comparti su 36 dell’economia italiana.

Bene no? Innalzare l’aliquota di detrazione con il bonus 110% per le spese di riqualificazione energetica ed antisismica sembrava l’uovo di Colombo. Un’idea vincente, anche grazie alla possibilità per il committente di cedere il credito d’imposta non solo alle imprese coinvolte nei lavori ma al sistema bancario.

Tuttavia, come ormai troppo spesso accade, dopo gli annunci in pompa magna del governo di turno arriva la doccia fredda, per non dire gelata, con un provvedimento che nel concreto è da veri azzeccagarbugli.

Gli articoli 119 e 121 del Decreto-legge n.34, ripubblicato il 29 luglio, e la relativa Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto sul bonus 110% sono infatti pieni di distinguo da cui emergono una serie di rischi per committenti, tecnici e imprese che fanno passare la voglia soltanto di pensare ad utilizzarlo.

Insomma, altro che rilancio dell’economia, riqualificando e mettendo in sicurezza il nostro parco immobiliare: con il bonus 110% ancora una volta la burocrazia italiana ha soffocato il bambino nella culla.

Ne parla, dettagliando quattro punti del provvedimento (credito d’imposta, asseverazione tecnica, classi energetiche e materiali d’utilizzo), l’esperto di Confedilizia Paolo Gasparini su PiacenzaOnline.