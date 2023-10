Busta paga: Milano ed Emilia al top in Italia, ma Piacenza resta indietro

Busta paga: Milano sul tetto d’Italia, seguita dalle province dell’Emilia, ma Piacenza resta indietro. A mettere in fila gli stipendi dei lavoratori dipendenti nel settore privato è la Cgia di Mestre. Secondo il report dell’Ufficio studi dell’associazione, elaborato sui dati Inps 2021, in provincia Milano un lavoratore dipendente ha percepito una retribuzione media annua di 31.202 euro; ben 9.334 euro (+42,7%) oltre la media nazionale di 21.868 euro.

Il poker emiliano

Dopo Milano, ecco un poker tutto emiliano e se vogliamo sorprendente. Parma infatti è stata la seconda provincia italiana per busta paga più alta nel settore privato, con un importo pari a 25.912 euro lordi annui (+4.044 euro e +18,5% rispetto alla media nazionale). Segue Bologna, al 3° posto, con 25.797 (+3.928 euro; +18%). Subito giù dal podio troviamo Modena con 25.722 euro (+3.854 euro;+17,6%) e poi Reggio Emilia, che con 25.556 euro (+3698 euro;+16,9%) chiude la top five nazionale.

Come si spiega questo exploit? Per la Cgia è merito della “forte concentrazione di settori ad alta produttività e a elevato valore aggiunto, come la produzione di auto di lusso, la meccanica, l’automotive, la meccatronica, il biomedicale e l’agroalimentare”. Un tessuto imprenditoriale che “ha ‘garantito’ alle maestranze di questi territori buste paga molto pesanti”.

Piacenza e dintorni

Per trovare la provincia di Piacenza, al centro dell’asse Milano-Bologna, bisogna scorrere invece la classifica fino al 29° posto nazionale. E la differenza nella busta paga è notevole rispetto agli altri stipendi incassati lungo la Via Emilia. A Piacenza infatti un lavoratore dipendente del settore privato nel 2021 ha guadagnato 22.487 euro lordi annui. Solo il 2,8% in più della media nazionale, con un surplus di 618 euro; e ben 3.425 euro in meno di un collega di Parma. Una differenza che probabilmente si spiega per la forte incidenza della logistica nel territorio piacentino, che anche attraverso il filtro delle cooperative impiega migliaia di lavoratori con stipendi inferiori rispetto a quelli garantiti dai contratti nei settori manifatturieri delle altre province emiliane.

Meglio di Piacenza hanno fatto anche alcune province limitrofe, come per esempio quelle di Lodi, Cremona e Alessandria. Lodi è all’11° posto nazionale con una busta paga da 24.143 euro; mentre a Cremona, in 19ª posizione, un lavoratore del settore privato in media ha avuto uno stipendio lordo annuo di 23.305 euro. Alessandria invece è al 20° posto in Italia, e in provincia la busta paga di un lavoratore nel privato è arrivata a 23.177 euro.

Chi sta peggio

Infine, secondo il report della Cgia i lavoratori dipendenti con la busta paga più povera nel 2021 “si trovavano a Nuoro, dove percepivano una retribuzione media lorda annua pari a 13.338 euro, a Cosenza con 13.141 euro e a Trapani con 13.137 euro. I più ‘sfortunati’, infine, lavoravano a Vibo Valentia dove in un anno di lavoro hanno portato a casa solo 11.823 euro”.