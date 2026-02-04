Cantine Romagnoli inaugura il nuovo Wine Shop, una vetrina delle eccellenze piacentine

Cantine Romagnoli: uno spazio completamente rinnovato, accogliente e moderno, affacciato sui vigneti dei Colli Piacentini. Così si presenta il nuovo Wine Shop dell’Azienda vitivinicola che sarà ufficialmente inaugurato sabato 7 febbraio. L’appuntamento è alle ore 11 presso la sede a Villò di Vigolzone (via Roma 20) e vedrà il taglio del nastro alla presenza della famiglia Bertola, ovvero la proprietà di Cantine Romagnoli, e dell’amministratore Franco Albertini.

Vini e territorio

Il brindisi inaugurale, insieme alle autorità e agli ospiti, sarà accompagnato da una degustazione dei vini della cantina abbinati ad alcune delle eccellenze gastronomiche della Val Tidone. “Il nuovo Wine Shop – fanno sapere dall’Azienda – è una vetrina dei nostri vini e del nostro territorio. Vuole essere un luogo di accoglienza e condivisione dove scoprire e degustare le nostre eccellenze in un ambiente moderno e accogliente, con una straordinaria vista sulle nostre colline”.

Il Wine Shop delle Cantine Romagnoli è aperto tutti i giorni (dal lunedì alla domenica, 8.30-18.30) anche per assaggi e degustazioni dei vini della cantina. Pertanto, è il primo e più immediato contatto con la clientela che qui può prenotare anche un’esclusiva visita alla storica azienda vitivinicola della Val Nure.

Punto di riferimento

Cantine Romagnoli, fondata nel 1857 come azienda agricola, si è trasformata nei suoi 169 anni di vita in azienda vitivinicola, diventando un punto di riferimento nella produzione dei vini dei Colli Piacentini Doc e con un particolare focus sul Metodo Classico, prosegue la nota. Acquisita nel 2007 dalla famiglia Bertola, l’Azienda ha ottenuto nel corso del tempo un unanime apprezzamento e riconoscimenti ben oltre i confini locali. Tra la sua produzione, che supera oggi le 300mila bottiglie annue, si distingue la linea “Il Pigro”, metodo classico Brut, Brut Rosé e “Dosaggio Zero” che, tra gli altri, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento dei “3 Bicchieri” Gambero Rosso nel 2024, 2025 e 2026.