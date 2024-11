Cappelletti e “Le Belle”: la direttrice della Galleria Borghese presenta il suo libro a Piacenza

Francesca Cappelletti: prestigioso appuntamento culturale a Piacenza. La direttrice della Galleria Borghese di Roma giovedì 7 novembre sarà a Palazzo Farnese. Alle 18, la storica dell’arte presenterà nella Cappella Ducale il suo libro Le Belle. Ritratti femminili nelle stanze del potere, in dialogo con il direttore dei Musei Civici Antonio Iommelli.

Il volume, pubblicato nella collana Le Scie di Mondadori, è una raccolta di figure femminili. A partire dalle tele che adornavano le sale dei più importanti palazzi nobiliari del Seicento, Cappelletti esplora il ruolo delle donne nella storia, accompagnando il lettore alla scoperta dei volti che campeggiavano nella collezione dei Farnese stessi o in quella del Cardinale Aldobrandini, nipote di Clemente VII. Il tutto, come si legge nella presentazione di Le Belle, “passando per le Stanze delle Veneri, allestimenti tra il mitologico e il licenzioso in cui erano esposti capolavori della pittura rinascimentale raffiguranti le eroine delle favole antiche, dalla dea dell’amore alle protagoniste, spesso sfortunate, dei miti ovidiani”.

Oltre a dirigere la Galleria Borghese dal novembre 2020, la romana Francesca Cappelletti è ordinaria di Storia dell’Arte Moderna all’Università di Ferrara. La docente è considerata una dei maggiori esperti di Caravaggio e tra l’altro ha contribuito al ritrovamento del suo dipinto La cattura di Cristo, capolavoro oggi esposto alla National Gallery di Dublino.

Per partecipare

La presentazione di Le Belle. Ritratti femminili nelle stanze del potere di Francesca Cappelletti sarà ad ingresso libero e gratuito; ma per ragioni organizzative è gradita la prenotazione, telefonando al numero 0523-492658, oppure scrivendo una email a info.farnese@comune.piacenza.it. Al termine dell’incontro, è previsto un piccolo momento conviviale per i presenti.