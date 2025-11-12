Carabinieri: 23 nuovi militari destinati al Comando provinciale di Piacenza

Nuovi carabinieri in arrivo a Piacenza. Il Comando generale dell’Arma, nell’ambito della pianificazione per garantire un’equilibrata distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, ha disposto l’assegnazione di 300 nuovi militari, appartenenti al 144° Corso di formazione, alla Legione Emilia-Romagna.

La decisione, spiega una nota dell’Arma, è frutto di un’attenta valutazione delle esigenze operative del territorio. E conferma la costante attenzione del Comando generale nel rafforzare la presenza dei militari nelle comunità e nel garantire un servizio sempre più efficiente, vicino ai cittadini e al loro bisogno di sicurezza.

I giovani carabinieri, preparati, motivati e animati da forte spirito di servizio, andranno a rinforzare le Stazioni carabinieri, presidi dello Stato capillarmente diffusi sul territorio nazionale e che più rappresentano, per le collettività, un insostituibile punto di riferimento e di rassicurazione costante, che si traduce in un quotidiano contatto diretto, con i cittadini anche delle più remote comunità.

Controllo, prevenzione e contrasto

L’arrivo dei nuovi militari consentirà di potenziare ulteriormente l’attività di controllo del territorio, di prevenzione e contrasto ai reati, così garantendo una risposta sempre più tempestiva e qualificata alle esigenze di sicurezza delle comunità emiliano-romagnole.

Con questa nuova immissione di personale, prosegue la nota, la Legione Carabinieri Emilia-Romagna consolida la propria capacità operativa e rinnova il proprio impegno quotidiano al servizio dei cittadini. In tal senso, l’arrivo dei nuovi militari consentirà anche di potenziare i Nuclei Radiomobile di pronto intervento, così aumentando la reattività del dispositivo alle emergenze.

I nuovi “piacentini”

Di queste preziose risorse, 23 sono state assegnate al Comando provinciale carabinieri di Piacenza, guidato dal colonnello Pierantonio Breda. In particolare, tenuto conto delle esigenze del territorio e della situazione dei reparti dipendenti, i nuovi arrivati andranno a rinforzare 14 Stazioni carabinieri della provincia, aumentandone così le capacità operative e di risposta alle istanze di sicurezza della cittadinanza, conclude la nota dell’Arma.