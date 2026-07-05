Carabinieri di Piacenza: al Comando provinciale sono arrivati 16 giovani militari e…

Carabinieri di Piacenza: al Comando provinciale dell’Arma da pochi giorni sono giunti 16 nuovi militari. Queste assegnazioni sono state disposte dal Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” che così ha inteso ulteriormente potenziare e rendere più efficienti gli assetti territoriali della provincia. Carabinieri giovani, motivati e pronti a fare la loro parte per garantire sicurezza e prossimità alle comunità del territorio piacentino, spiega una nota del Comando provinciale.

Si tratta di otto donne e otto uomini che, al termine del periodo formativo presso le Scuole Carabinieri di Iglesias e Reggio Calabria, hanno già preso servizio presso i loro nuovi reparti. Un potenziamento significativo, che denota attenzione per la provincia di Piacenza, le cui istanze di sicurezza troveranno in queste preziose risorse, ulteriore e qualificata risposta. Tutti i nuovi giunti, infatti, sono stati assegnati al presidio territoriale per eccellenza, ovvero le Stazioni.

Dal colonnello Breda al prefetto Palmisani

Ad accogliere i 16 carabinieri giunti nella nuova famiglia piacentina, il comandante provinciale, colonnello Pierantonio Breda, che proprio ieri, nel giorno in cui si festeggiava San Antonino, patrono di Piacenza, ha voluto conoscerli personalmente. Un momento significativo nel corso del quale il Comandante ha ricordato ai nuovi giunti, il delicato ruolo che sono chiamati a svolgere e la responsabilità che da ciò ne deriva. Trasparenza, rigore, onestà e una dose necessaria di pazienza, senza trascurare capacità di ascolto e buon senso. Ingredienti, come ha detto il colonnello Breda, tutti necessari per essere in grado di fare fronte alle sfide che il carabiniere è chiamato ad affrontare quotidianamente.

Il momento è stato reso ancor più significativo grazie alla presenza del prefetto di Piacenza Patrizia Palmisani. In particolare il Prefetto ha voluto salutare i nuovi carabinieri, ricordando loro l’impegno, la dedizione e il sacrificio che richiederà il loro ruolo ma dal quale, se correttamente interpretato, ne deriveranno significative soddisfazioni personali.

Previsti altri rinforzi

Con il loro ingresso, al quale si aggiungeranno progressivamente ulteriori sette militari provenienti da altre province, si consolida il dispositivo di sicurezza sul territorio, rafforzando il dialogo con i cittadini e la capacità di risposta alle esigenze di sicurezza e rassicurazione della popolazione.

Immediato è stato il “battesimo” operativo. Poiché tutti i nuovi giunti, affiancati da colleghi più anziani, hanno già svolto i loro primi servizi esterni di controllo del territorio; iniziando così il loro cammino con lo sguardo rivolto al cittadino e alle comunità di cui diverranno, nel tempo, parte integrante e attiva, conclude la nota del Comando provinciale di Piacenza.