Carlo Ratti: l’archistar protagonista dall’Assemblea di Confindustria Piacenza

Carlo Ratti a Piacenza. Il grande architetto sarà la star della 76ª Assemblea di Confindustria che si terrà oggi nella splendida cornice del Teatro Municipale. Un evento che grazie al suo contributo ruoterà attorno a un tema impegnativo e suggestivo: “R-Innovare le città – I protagonisti del cambiamento tra spazio urbano e tecnologia”. Con Ratti ne discuterà il presidente di Confindustria Francesco Rolleri, con l’apporto dei vicepresidenti dell’Associazione Valter Alberici, Claudio Bassanetti, Erika Colla, Antonio Cogni e Nicola Parenti.

Una sfida da vincere

“Ogni generazione ha davanti a sé una sfida nuova”, si legge nella nota di via IV Novembre che presenta l’evento al via dalle 17.30. “La nostra si trova ad affrontare il post Covid e, parallelamente, l’esigenza di ridisegnare gli spazi urbani andando a ridefinire priorità e valori. Saper trovare il difficile equilibrio tra innovazione, sviluppo ed ambiente rappresenta la chiave per la sostenibilità. Progettare il futuro è il mestiere di noi imprenditori, ma è allo stesso tempo la grande responsabilità di chi ci amministra a tutti i livelli”.

Per questo, prosegue la nota di Confindustria, “dobbiamo tutti avere a cuore il nostro territorio con l’ambizione di contribuire a lasciarlo ai nostri figli più bello, più vivibile e più competitivo. Ecco il profondo significato dell’invito rivolto a Carlo Ratti, uno dei massimi esperti a livello mondiale di innovazione urbana. Piacenza, grazie alle opportunità offerte dal Pnrr, deve avere l’ambizione di tornare capitale italiana della qualità della vita”.

Un big da Boston a Piacenza

Presidente della Carlo Ratti & Associati, docente al Mit di Boston, Architetto e ingegnere, il torinese Ratti ha 50 anni e dirige il Mit Senseable City Lab. La rivista Esquire lo ha inserito tra i “Best & Brightest”; Forbes tra i “Names You Need to Know” e Wired nella lista delle “50 persone che cambieranno il mondo”. Fast Company lo ha nominato tra i “50 designer più influenti in America”. Due tra i suoi progetti – Digital Water Pavillion e Copenhagen Wheel – sono stati inclusi nella lista delle “Migliori invenzioni dell’anno” dalla rivista Time. Sul territorio piacentino, insieme al famoso collega Italo Rota, Ratti sta progettando il “Museo della fibra di carbonio” voluto da Mae, l’azienda della famiglia Rovellini, a Fiorenzuola d’Arda.