Carmine Gallo, la Procura milanese indaga sulla morte dell’ex superpoliziotto

Carmine Gallo: serve chiarezza assoluta sulle cause della morte dell’ex superpoliziotto, deceduto ieri mattina a 66 anni, pare per un infarto fulminante. Gallo era agli arresti domiciliari, nella sua casa di Garbagnate Milanese, dallo scorso ottobre, perché al centro dell’inchiesta della Procura di Milano sull’agenzia investigativa Equalize, che gestiva insieme con Enrico Pazzali (autosospeso dalla presidenza di Fondazione Fiera Milano), per presunti dossieraggi illegali su larga scala, attraverso una rete di cyber spie. Il tutto entrando nella vita privata di molte persone note, dal mondo imprenditoriale a quello politico, fino ad arrivare alle più alte cariche dello Stato. L’accusa nei confronti di Gallo era di associazione a delinquere, accesso abusivo a sistemi informatici e altri reati, ricorda La Repubblica.

Disposta l’autopsia

La vicenda della sua morte improvvisa, dopo un intervento chirurgico per un’ernia tre settimane fa che non aveva lasciato strascichi, è seguita dal procuratore capo Marcello Viola, con la pm di turno Giancarla Serafini e il pm titolare dell’inchiesta su Equalize Francesco De Tommasi. Oggi è stato aperto un fascicolo, senza ipotesi di reato né indagati. È necessario per svolgere l’autopsia, che si terrà mercoledì o giovedì, spiega RaiNews; così come altri esami, tra cui quelli tossicologici, e per acquisire ogni elemento utile all’accertamento delle cause della morte di Gallo. Il Nucleo investigativo e il Ros dei carabinieri avrebbero già sequestrato in casa dei farmaci e del cibo, in particolare gli avanzi della cena di sabato sera. Oltre al cellulare della moglie Lucrezia, aggiunge Repubblica, e quello che Gallo utilizzava per chiamare il suo avvocato, Antonella Augimeri.

Il memoriale

Vista la sua storia di 40 anni in Polizia contro la criminalità organizzata, tra l’altro con tanti casi famosi risolti come il delitto Gucci, e il ruolo di figura chiave nell’inchiesta Equalize, per gli inquirenti è oltremodo necessario fare chiarezza sulle cause della sua morte. Il prossimo 19 marzo, ricorda RaiNews, Gallo avrebbe dovuto affrontare l’udienza del Tribunale del riesame. In discussione l’appello proposto dalla Procura milanese che nei suoi confronti e di Nunzio Samuele Calanucci, la mente informatica di Equalize, aveva chiesto l’inasprimento della misura cautelare con la sua detenzione in carcere. Mentre Gallo pare stesse preparando un memoriale che non potrà più finire.