Caso Bottacchiari, trovate due lettere della piacentina scomparsa coi figli: la Procura chiede riserbo

Caso Bottacchiari, una svolta preoccupante. Sono state ritrovate due lettere di Sonia, la 49enne piacentina scomparsa in Friuli-Venezia Giulia da tre settimane con i figli, Nishanta e Joshua di 16 e 14 anni, e i suoi quattro cani; il 20 aprile la donna è sparita dopo essersi licenziata, aver ritirato 5.000 euro della liquidazione e aver acquistato un kit di sopravvivenza.

Le missive attribuite a Sonia, non datate, erano nell’abitazione del padre della donna, Riccardo Bottacchiari a Castell’Arquato, trovate da un inviato di SkyTg24 durante un servizio. Secondo l’Ansa, alimentano l’ipotesi che la donna scomparsa con i due figli adolescenti stesse attraversando “uno stato di profonda sofferenza”.

La conferma arriva dalla Procura di Piacenza, che ha già acquisito le lettere ed invita alla massima prudenza e al riserbo investigativo. Una missiva sarebbe indirizzata ai figli, nell’altra ci sarebbero riflessioni personali della donna sulla propria vita, “con passaggi molto delicati, intimi e preoccupanti”.

Grazia Pradella, procuratore capo della città emiliana, sentita dal Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia, ha parlato di una “situazione poco chiara” e di indagini “veramente difficili”, sottolineando che al momento non è possibile stabilire quando le missive siano state scritte. La Procura ne sta verificando autenticità, provenienza e contenuto. Documenti definiti “abbastanza lunghi” e non si esclude che le indagini possano giungere a una svolta già dalle prossime ore.

Da Piacenza a Udine

Le ricerche di Sonia Bottacchiari e dei due figli intanto proseguono. Dopo un vertice in Prefettura a Udine, aggiunge l’Ansa, è stato deciso di prorogare almeno per un’altra settimana le operazioni, ampliando il raggio d’azione dalla zona di Tarcento, dove era stata trovata l’auto della donna, di una ventina di chilometri e rafforzando il dispositivo con personale specializzato per ambienti impervi. Saranno impiegate unità cinofile per la ricerca di persone vive e squadre addestrate anche al ritrovamento di cadaveri.

“Non viene esclusa alcuna ipotesi”, ha affermato il prefetto di Udine, Domenico Lione. Le ricerche saranno ancora coordinate dai vigili del fuoco, mentre i carabinieri si occuperanno delle indagini, in costante coordinamento con la Procura di Piacenza. I cellulari della donna e dei figli risultano ancora irraggiungibili. È stata anche confermata la circostanza che i tre scomparsi avessero almeno quattro smartphone: oltre a quelli personali, Sonia Bottacchiari aveva nella propria disponibilità anche un dispositivo mobileche usava al lavoro. Tutti questi telefoni sono stati “neutralizzati” nel medesimo momento, un elemento che fa ritenere a chi indaga che possa essersi trattato di un’azione deliberata.

Del caso è stato informato anche il Centro internazionale interforze tra Italia, Austria e Slovenia, ma al momento le autorità slovene e austriache non hanno avviato ricerche autonome. L’associazione Penelope Fvg, che assiste il padre, Yuri Groppi, e i nonni paterni dei ragazzi, continua intanto a lanciare appelli. “Siamo focalizzati sulle ricerche e continuiamo a pensare positivo”, ha dichiarato la presidente Federica Obizzi, invitando Sonia e i figli “a farsi sentire”.