Il caso Michieletti e la lettera aperta dei primari di Piacenza che fa discutere

Il caso Michieletti infuria a Piacenza. Dopo l’arresto del primario di Radiologia dell’Ospedale cittadino per violenza sessuale ai danni di dottoresse e infermiere (32 episodi in 45 giorni di intercettazioni ambientali), il clima si è fatto incandescente. Le accuse elencate nel comunicato diffuso dalla Questura e avallato naturalmente dalla Procura mercoledì scorso hanno lasciato il segno. Al di là di quelle gravissime a carico di Emanuele Michieletti per i reati che avrebbe commesso, magistrati e poliziotti dipingono un quadro generale molto preoccupante dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto.

Le accuse degli inquirenti

Ripercorriamo i punti salienti delle loro dichiarazioni. Gli inquirenti sostengono che le indagini “hanno permesso di cristallizzare un inquietante scenario all’interno dell’Ospedale di Piacenza”. E quindi non solo nel Reparto di Radiologia diretto da Michieletti. Aggiungono che “l’ambiente ospedaliero si è dimostrato gravemente omertoso ed autoreferenziale, in quanto le condotte prevaricatrici del primario erano da tempo note a gran parte del personale, tanto che lo stesso si vantava nei discorsi con colleghi uomini di quanto compiva ai danni delle vittime, ricevendo in talune occasioni persino suggerimenti sugli atti sessuali da compiere in futuro”. In più, “il primario veniva definito come un uomo ‘potente’ sia per il ruolo all’interno dell’Ausl sia per le sue ‘conoscenze’, e tale posizione determinava nel personale sanitario una forte soggezione, derivante anche dal fatto che esporsi nei suoi confronti avrebbe comportato ripercussioni nella vita lavorativa e personale”.

Licenziato e sospeso dall’Ordine

Il direttore generale dell’Ausl di Piacenza Paola Bardasi ha provveduto giovedì scorso a licenziare Michieletti per giusta causa, sostituito a Piacenza da Giuseppe Marchesi, primario di Radiologia a Castel San Giovanni e già nominato capo dipartimento da qualche mese, sempre al posto di Michieletti. Ieri quest’ultimo è stato sospeso dalla professione dal Consiglio direttivo dell’Ordine dei medici di Piacenza, che il presidente Augusto Pagani ha convocato d’urgenza per occuparsi del caso. In più, il Consiglio ha annunciato che si costituirà parte civile nel prevedibile procedimento penale a carico di Michieletti.

Commissariare l’Ausl

Sempre ieri, il vicepresidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Giancarlo Tagliaferri di Fratelli d’Italia, alla luce dei gravissimi eventi, ha chiesto il commissariamento dell’Ausl di Piacenza. Si è accodato così alla proposta arrivata dalla Lega con la senatrice Elena Murelli, che per prima aveva avanzato la necessità di questo provvedimento anche a Roma, in audizione a palazzo Madama. Interventi drastici richiesti poi alla Regione dai capigruppo di minoranza del Consiglio comunale di Piacenza, Patrizia Barbieri (Lista civica Barbieri-Liberi), Sara Soresi (FdI) e Luca Zandonella (Lega).

De Pascale prende tempo?

A Piacenza, accompagnato dagli assessori Massimo Fabi (Politiche per la salute) e Gessica Allegni (Pari opportunità) è arrivato nella mattinata di ieri il presidente della Regione Michele de Pascale, che a caldo, mercoledì aveva ringraziato procura e polizia per il loro lavoro, così come la dottoressa che con la sua denuncia aveva consentito l’avvio delle indagini.

“Per l’Emilia-Romagna un episodio grave come questo contestato al dirigente medico è una grande sconfitta collettiva davanti alla quale tutti dobbiamo reagire”, ha detto il governatore, dopo l’incontro con i vertici dell’Ausl e l’équipe che era di Michieletti. “L’azienda dal punto di vista disciplinare attuerà tutte le azioni necessarie per verificare ogni singola condotta non corretta”, ha avvertito de Pascale, ripreso anche da Il Resto del Carlino. “Non basta individuare un eventuale colpevole, ma serve un cambiamento culturale molto più a fondo”.