Caso Negri: condannata Annalisa Belloni per circonvenzione d’incapace dal Tribunale di Piacenza

Caso Negri: la convivente del compianto ex docente universitario piacentino, Annalisa Belloni, è stata condannata con rito abbreviato a un anno e tre mesi per circonvenzione d’incapace. Del dispositivo della sentenza di primo grado è stata data lettura questa mattina in Tribunale a Piacenza dal giudice Francesca Gigli; mentre per le motivazioni è atteso il deposito entro 90 giorni.

Annalisa Belloni, assistita dall’avvocato Andrea Perini, potrà naturalmente ricorrere in appello. La sentenza ha stabilito anche il diritto al risarcimento della parte civile, la sorella dell’ex docente Antonietta Negri, che si è avvalsa dell’avvocato Augusto Cornalba. Assolto con formula piena il dottor Fabrizio Franchi, assistito dall’avvocato Marco Zuffada.

L’inchiesta del 2020

Si aggiunge così un nuovo tassello fondamentale a questa vicenda giudiziaria. L’inchiesta della Procura della Repubblica, con l’ipotesi di reato di concorso in circonvenzione di incapace, era partita nel 2020, dopo la denuncia depositata da Antonietta Negri, sorella del professore.

Seguita dal sostituto procuratore Matteo Centini, l’indagine vedeva al centro Annalisa Belloni, moglie dell’ex docente (sposata solo con rito canonico nel gennaio 2019), con un passato da filologa all’Università Cattolica di Milano; l’avvocato Alessandro Miglioli, difensore di Negri, in seguito prosciolto dall’accusa; Mario Poggi e Giampietro Taina (tra l’altro testimoni del matrimonio), le cui posizioni sono state stralciate dal procedimento che si è concluso questa mattina.

La scomparsa di Negri

Le indagini sono proseguite nonostante la scomparsa del professor Giovanni Negri, avvenuta a 80 anni sempre nel 2020. Il decesso aveva impedito la conclusione dell’incidente probatorio sulle condizioni di salute dell’ex docente. Una verifica che naturalmente la Procura di Piacenza riteneva rilevante nel caso si fosse arrivati al processo.

A quattro anni di distanza, il procedimento è comunque giunto in aula al Tribunale di Piacenza. E il processo ha stabilito le responsabilità penali di Annalisa Belloni per circonvenzione di incapace nei confronti del professor Negri con la sentenza di primo grado pronunciata questa mattina.