Caso Vezzulli: colpo di scena al Tribunale di Piacenza…

Caso Vezzulli: arriva un colpo di scena che lascia di stucco. Il 10 aprile doveva segnare un passaggio chiave nella disputa legale tra il Comune di Piacenza e la dirigente allontanata dalla guida dell’Avvocatura. Dopo la sentenza del Tar di Parma, che il mese scorso ha dato ragione ad Elena Vezzulli, domani era prevista l’udienza davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Piacenza, al quale la dirigente si era rivolta per chiedere il reintegro nel ruolo che ricopriva in Comune da oltre 20 anni.

Guasto tecnico

A quanto si apprende l’udienza però è stata rinviata a data da destinarsi. Come mai? Il computer del giudice incaricato della vertenza ha subito un guasto irrimediabile il 27 marzo. Per questo motivo, naturalmente con l’avallo della presidenza del Tribunale, ieri il magistrato ha informato le parti del rinvio. La nuova udienza sarà fissata non appena verranno ripristinati gli strumenti tecnici a sua disposizione.

Cosa cambia…

Il colpo di scena potrebbe cambiare qualcosa nel braccio di ferro tra palazzo Mercanti e la dirigente? Forse sì. Perché il Comune di Piacenza, preso atto della sentenza del Tar – contro cui si è appellato al Consiglio di Stato – nel frattempo ha indetto un interpello per verificare se qualcuno tra i suoi dipendenti, oltre a Vezzulli, ha le caratteristiche ribadite in primo grado dai giudici amministrativi e previste all’articolo 23 comma 2 della Legge 247/2012.

Quindi, nel caso si palesasse tale figura interna, l’Amministrazione guidata dal sindaco Pd Katia Tarasconi potrà procedere alla nomina del nuovo dirigente a capo dell’Avvocatura. Il tutto magari prima della prossima udienza fissata davanti al giudice del lavoro, che a quel punto nelle sue valutazioni sul caso Vezzulli dovrà fare i conti non solo con la sentenza del Tar, ma anche con questo nuovo incarico conferito da palazzo Mercanti.