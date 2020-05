Checco e Virginia ci provano: un sorriso strappato ai tempi del Coronavirus

Checco Zalone e Virginia Raffaele. Una coppia mai vista che tenta se possibile di strappare un sorriso agli italiani ai tempi del Coronavirus. Lo fa con un nuovo brano, “L’immunità di gregge”, cantato da Checco alla Modugno, in un video con Virginia guest star, che ripercorre con ironia tutto l’assurdo di quello che stiamo vivendo da due mesi.

“Una canzone per voi, due note in allegria. Mai come in questo periodo bisogna evitare di dire mai come in questo periodo”, ha scritto Checco sulla sua pagina Facebook nella dedica a corredo del video.