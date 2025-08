Chiusura ponte sul Nure: pedaggio gratuito sull’A1 tra Piacenza Sud e Fiorenzuola

Chiusura ponte sul Nure: durante i lavori per il rifacimento dell’infrastruttura, che partiranno nella prima decade di settembre, il pedaggio lungo la tratta autostradale dell’A1 tra i caselli di Piacenza Sud e Fiorenzuola d’Arda (e viceversa) sarà gratuito. L’esenzione, richiesta a gran voce dagli stakeholder del territorio piacentino, riguarderà tutte le tipologie di mezzi, grazie alla collaborazione tra Autostrade per l’Italia e Anas.

La notizia è arrivata con una nota stampa della Prefettura di Piacenza che dà conto della seduta odierna del Comitato operativo per la viabilità, presieduto dal prefetto Patrizia Palmisani.

Il comunicato della Prefettura di Piacenza

«Si è tenuta questo pomeriggio presso la Prefettura di Piacenza una nuova seduta del Comitato Operativo per la Viabilità al fine di definire le misure gestionali connesse al piano dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguire lungo il ponte sul fiume Nure a cura di Anas, tra i km 253,950 e 254,150 della strada statale 9 “Via Emilia”, che richiederà la chiusura del manufatto.

L’incontro, presieduto dal Prefetto Patrizia Palmisani, ha visto, tra gli altri, la partecipazione del Ministero delle Infrastrutture, della Provincia di Piacenza, dei Sindaci di Piacenza, Pontenure, Podenzano, Carpaneto Piacentino, Cortemaggiore, Cadeo, del Responsabile Gestione Rete Anas per l’Emilia Romagna, oltre che dei vertici delle Forze dell’Ordine, del II° Reggimento Pontieri, della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco, del 118, dell’Agenzia Regionale Sicurezza del Territorio e Protezione Civile di Piacenza, della Polizia Stradale, 118, nonché degli enti concessionari autostradali e del Trasporto Pubblico Locale, registrando la piena collaborazione istituzionale.

Nel corso della riunione è stato approvato unanimemente il piano di viabilità alternativa definito dal tavolo tecnico, riunitosi in queste settimane presso la Provincia di Piacenza, che sarà integrato dal riconoscimento del pedaggio gratuito lungo la tratta autostradale Piacenza Sud – Fiorenzuola e viceversa per tutte le tipologie di mezzi grazie alla collaborazione tra Autostrade per l’Italia e Anas, nonché dal confermato potenziamento già dal prossimo 18 agosto della mobilità ferroviaria dai comuni di Pontenure e Cadeo a Piacenza e viceversa con n. 23 treni giornalieri in più che effettueranno la fermata nei citati comuni, rispetto ai n. 7 attualmente previsti, per un’offerta totale di n. 30 per la quale sono in corso di aggiornamento i canali di vendita.

Condivisa da tutti i presenti la necessità di attuare uno stretto monitoraggio sulle misure definite al fine di individuare gli eventuali interventi correttivi.

I dettagli del piano di viabilità alternativa saranno oggetto nei prossimi giorni di un’adeguata campagna informativa sugli organi di stampa.

In considerazione di quanto sopra Anas ha annunciato la chiusura del Ponte sul Nure decorrerà dalla prima decade di settembre, preventivamente si darà seguito alle attività preliminari.

Nel corso della riunione, il servizio 118 dell’Ausl di Piacenza ha confermato il potenziamento dei propri servizi al fine di garantire gli attuali livelli d’intervento in emergenza anche attraverso la collaborazione con l’Ausl di Parma.

Gli enti del Trasporto Pubblico Locale hanno analogamente assicurato l’adeguamento della propria programmazione al piano di viabilità alternativa a partire dalla data della chiusura del ponte.

In conclusione dei lavori il Prefetto ha manifestato il proprio apprezzamento per la sinergia interistituzionale tra tutti gli enti e i livelli coinvolti nel superiore interesse dei cittadini».