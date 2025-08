L’assessore Christian Fiazza: il turismo cresce a Piacenza, ecco perché

Visitatori a Piacenza: “Il primo semestre 2025 ci sta dando delle soddisfazioni”, afferma Christian Fiazza, assessore alla Cultura e al Turismo nella Giunta guidata dal sindaco Pd Katia Tarasconi. “I dati provvisori, aggiornati sul periodo gennaio-giugno dall‘Osservatorio regionale, confermano infatti una tendenza positiva per Piacenza e la sua provincia”, aggiunge Fiazza. Nel confronto con lo stesso periodo del 2024 si registra “un aumento complessivo dei pernottamenti del 3,2%, con un incremento significativo dei turisti stranieri (+7,5%) e una crescita costante anche di quelli italiani (+2,7%)”, spiega una nota dell’Amministrazione comunale proveniente dal suo Assessorato. “Particolarmente rilevante è l’andamento del comparto extra-alberghiero, che segna un +28% nei pernottamenti, confermando la forte attrattività del territorio piacentino per i visitatori stranieri e la capacità del sistema ricettivo di diversificare e ampliare l’offerta”.

Giubileo, scherma e Fattori

L’aumento della presenza estera, prosegue la nota, “si lega anche al Giubileo e agli investimenti che il territorio sta facendo con riferimento ai numerosi e suggestivi cammini religiosi e itinerari di fede che attraversano e passano per Piacenza”. Un altro elemento significativo, stavolta sul piano nazionale, “arriva dalla ricaduta positiva dei Campionati italiani di scherma, che testimonia e conferma l’importanza dello sport, delle strutture congressuali e l’incisivo indotto che questa realtà porta con sé”. Senza dimenticare “il successo della grande mostra di Palazzo XNL dedicata al bicentenario della nascita di Giovanni Fattori. Tra marzo e giugno, la rassegna sul genio dei Macchiaioli ha attirato infatti a Piacenza oltre 24mila visitatori”, evidenzia l’assessore Fiazza.

“Questi dati non sono casuali, ma frutto del circuito virtuoso costruito negli ultimi anni, grazie a una visione condivisa con le associazioni di categoria e le tante realtà locali dell’accoglienza”, continua la nota di palazzo Mercanti. “Come Comune capofila, non possiamo che esprimere soddisfazione per i risultati ottenuti anche dalle altre Amministrazioni della provincia di Piacenza, perché la crescita positiva e benefica della domanda turistica è strettamente collegata alla qualità dell’offerta complessiva di accoglienza”.

Sulla strada giusta

Il territorio “sta dimostrando la capacità e la lucidità di integrare le diverse eccellenze – dalla cultura all’enogastronomia, dalle colline ai borghi storici – per proporre un’esperienza di soggiorno completa, competitiva e di grande valore e rendere Piacenza una meta accogliente, dinamica e riconoscibile. È bene ricordare che questi risultati, pur facendoci sorridere, non ci esaltano, così come i dati negativi non ci abbattono: ci confermano però che il sistema sta percorrendo la strada giusta”. Una strada impegnativa, “ma entusiasmante, perché insieme stiamo acquisendo la piena consapevolezza delle nostre potenzialità turistiche, che rappresentano anche una vera e propria scommessa culturale”, conclude la nota del Comune di Piacenza.