Cnp Assicura e Banca di Piacenza: accordo per la distribuzione di polizze vita

Cnp Assicura e Banca di Piacenza annunciano la sottoscrizione di un accordo di distribuzione di lungo periodo nel comparto Vita, con decorrenza dal primo maggio. L’intesa tra la compagnia parte del Gruppo Cnp Assurances, tra i principali gruppi assicurativi del mercato Vita in Italia, e l’Istituto di credito prevede un piano di sviluppo commerciale focalizzato, in una prima fase, sui prodotti di Ramo I; con l’obiettivo di rafforzare l’offerta assicurativa della Banca di Piacenza e ampliare la presenza di Cnp Assicura sul mercato italiano attraverso nuovi canali distributivi, spiega una nota dei due partner.

Piano decennale

L’accordo si inserisce nel percorso di crescita delineato dal piano strategico decennale di Cnp Assicura, presentato a inizio 2024, che punta all’espansione dei canali distributivi e a una maggiore apertura verso il segmento di clientela retail. Parallelamente, Banca di Piacenza prosegue nello sviluppo della propria strategia di bancassurance, rafforzando la sua offerta assicurativa come uno dei pilastri di crescita sul territorio.

Attraverso una presenza radicata e capillare, Banca di Piacenza opera attraverso una rete di 55 filiali distribuite tra Emilia-Romagna, Liguria e Lombardia, aree geografiche strategiche e caratterizzate da un tessuto economico dinamico. Un modello che riflette il forte legame con il territorio e con le comunità locali, testimoniato anche da una base di circa 17mila soci con una solida capacità di risparmio e un’attenzione agli strumenti di investimento e protezione del patrimonio, caratteristiche che confermano le potenzialità della partnership in ottica di sviluppo del comparto assicurativo Vita.

Tanta formazione

Tra gli elementi centrali dell’accordo, prosegue la nota, c’è anche la formazione: Cnp Assicura metterà a disposizione un articolato programma di momenti didattici destinati a circa 260 persone della Banca di Piacenza, con focus su tematiche amministrative, gestionali e giuridiche, oltre a contenuti verticali sulle soluzioni Vita.

Le due realtà condividono un forte orientamento alla qualità dell’offerta e del servizio al cliente; valori che saranno presidiati attraverso attività congiunte e continuative, con l’obiettivo di garantire elevati standard lungo tutto il percorso distributivo.

Villa: vicini a persone e territori

«Questo accordo rappresenta un passo significativo per lo sviluppo di Cnp Assicura e segna l’avvio di una collaborazione fondata sulla vicinanza alle persone e ai territori», ha dichiarato Massimiliano Villa, head of distribution di Cnp Assicura. «Siamo orgogliosi di aver trovato in Banca di Piacenza un partner che condivide il nostro approccio alla relazione con il cliente e l’attenzione alla qualità del servizio. Crediamo, infatti, di essere un partner ideale per una banca del territorio che ha a cuore la crescita delle persone e la relazione di fiducia con i clienti. Anche per questo investiremo in modo significativo nella formazione, con l’obiettivo di fornire competenze solide e aggiornate, fondamentali per offrire soluzioni assicurative realmente utili e vicine ai bisogni delle persone».

Giancani: investimento in qualità

«Per la nostra Banca questo accordo rappresenta molto più di una nuova offerta assicurativa», ha sottolineato Maurizio Giancani, responsabile di Bancassicurazione e della distribuzione assicurativa della Banca di Piacenza. «È un investimento nella qualità della relazione con i nostri clienti e nel valore che vogliamo continuare a generare per il territorio. Abbiamo scelto Cnp Assicura perché riconosciamo un approccio affine al nostro: attenzione concreta alle persone, ascolto dei bisogni reali, volontà di costruire soluzioni semplici, utili e sostenibili».

Secondo Giancani, «la fiducia è il cuore del nostro modello di servizio. Per questo riteniamo fondamentale collaborare con partner che condividono la stessa visione e che, come Cnp Assicura, credono nella formazione come leva strategica. Le competenze sono ciò che permette ai nostri consulenti di accompagnare i clienti in modo responsabile, trasparente e professionale, con attenzione a rispondere in maniera puntuale ai loro effettivi bisogni. Questo accordo rafforza la nostra capacità di offrire protezione, sicurezza e continuità alle famiglie e alle imprese del territorio. È un passo che conferma la nostra identità di banca vicina, presente e orientata alla crescita e alla protezione delle persone».