Comunali: Sforza Fogliani in campo, nasce la lista dei Liberali piacentini

Liberali piacentini: il dado è tratto. Alle Comunali del 12 giugno ci sarà anche una lista capitanata dagli esponenti dall’Associazione Luigi Einaudi. Ieri sera una partecipata assemblea nella sede di via Cittadella, coordinata dal presidente Antonino Coppolino insieme con il leader storico Corrado Sforza Fogliani, ha dato il via alla lista autonoma, completando lo strappo con le forze del centrodestra che candidano il sindaco uscente Patrizia Barbieri. (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Liberi).

La lista, annunciata in un comunicato dei Liberali, si collocherà al centro dello schieramento politico. Puntando a raccogliere i voti dei moderati e pescando tra gli elettori scontenti del centrodestra, così come tra coloro che non si identificano nel centrosinistra targato Katia Tarasconi.

Sforza disponibile

I nomi e cognomi di coloro che potrebbero scendere in lizza per un seggio a palazzo Mercanti ci sono già. Tra tutti i presenti, almeno una cinquantina di persone ieri sera ha dato infatti per iscritto la disponibilità a candidarsi nella nuova lista centrista per un seggio a palazzo Mercanti.

Numeri importanti, con un nome su tutti, quello dello stesso Sforza Fogliani, che ha confermato la sua adesione. Assieme ai nominativi proposti dai potenziali alleati, si arriverà così a una ricca selezione di candidati. Stiamo parlando degli esponenti di Buona Destra, guidata dal consigliere comunale ex forzista Michele Giardino, dell’Officina delle Idee del portavoce Enrico Carini; senza dimenticare Piacenza al Centro dell’ex assessore di Forza Italia della Giunta Barbieri, Filiberto Putzu, e di Rinascimento Sgarbi, rappresentato in città da Marco Elisj.

Il candidato sindaco

Sul piatto resta la decisione sul candidato sindaco della nuova lista centrista. I nomi più gettonati sono quelli già elencati più volte, da quello del capogruppo dei Liberali in Consiglio comunale Antonio Levoni a quelli di Carini, Elisj e Putzu.

Adesso si susseguiranno gli incontri, soprattutto con lo scopo di trovare il nome giusto per guidare il terzo polo nato ieri sera. Ma al centro della discussione resteranno i Liberali, che presto, partendo proprio dal gruppo di chi ha dato la disponibilità a scendere in lizza, potrebbero indicare il loro candidato sindaco.