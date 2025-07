Comune di Piacenza, giro di vite sui dipendenti: vietato il caffè… se non c’è Katia

Comune di Piacenza: giro di vite estivo sui dipendenti che “girottolano” un po’ troppo attorno alle macchinette del caffè. Il messaggio, un avvertimento in piena regola, pare arrivi direttamente dal comandante in capo di palazzo Mercanti. Cioè dal direttore generale e segretario comunale Luca Canessa, a cui nulla sfugge, come direbbe il mitico Fantozzi.

Il post in questione sta circolando via Whatsapp tra i dirigenti, che a loro volta lo stanno girando ai circa 600 addetti comunali. Un messaggio che parla chiaro: “Scusate. Continuo a vedere nostri dipendenti girottolare nella sala caffè non per bere il caffè ma per chiacchierare per quarti d’ora. Oppure farlo addirittura alle 9 di mattina. Credo che la colazione, almeno quella, si faccia fuori dal comune”. Con il direttore generale che avrebbe concluso il messaggio con un tono perentorio: “Se potete farglielo sapere perché la prossima (volta, ndr) faccio segnalazione all’Upd”, acronimo dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari.

Per prima cosa vien da chiedersi: chissà come avranno preso questa reprimenda i consiglieri comunali di maggioranza. Guidati dal sindaco Pd Katia Tarasconi, ad ogni provvedimento da approvare in Aula mai dimenticano i ringraziamenti sperticati ai dipendenti degli Uffici comunali per il loro indefesso impegno, che qui invece viene messo alla berlina dal granitico Canessa.

Niente scuse, insomma. Per il direttore generale nemmeno questa topica calura estiva può essere una giustificazione a un intervallo un po’ più lungo del previsto. Incurante oltretutto delle strategie di comunicazione che della pausa caffè hanno fatto un totem, da quando a Piacenza la tazzina si gusta “con Katia” negli incontri del sindaco organizzati ai bar di quartiere per ascoltare i cittadini.

Il messaggio di Canessa naturalmente sembra sia stato preso molto sul serio. I dirigenti allertano le truppe e preoccupati dettano la linea, invitando tutti a fare molta attenzione e frequentare la sala caffè non più di una volta la mattina e una seconda solo dopo la pausa pranzo, nel caso si lavori il pomeriggio. Ma tra le fila dei dipendenti è già partita la controffensiva, con qualcuno che rilancia: quanti caffè prende invece il direttore generale e con chi? Sembra infatti che anche lui si diletti nella pratica e la sua pausa sia spesso in compagnia della stessa dirigente…