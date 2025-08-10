Comune di Piacenza: incarico all’avvocato Miglioli, presidente dell’Editoriale Libertà

Comune di Piacenza: l’ente locale guidato dal sindaco Pd Katia Tarasconi ha conferito un incarico all’avvocato Alessandro Miglioli. L’affidamento professionale è stato assegnato in rappresentanza e difesa di palazzo Mercanti con la Determina dirigenziale numero 2043 del 31 luglio scorso, per affrontare il ricorso numero 210/2025, promosso da terzi davanti al Tribunale di Piacenza – Sezione Lavoro. Lo rende noto la relativa pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune di Piacenza, disponibile dal 7 al 22 agosto.

La determinazione del dirigente del Settore Promozione della Collettività, e non dell’Avvocatura di palazzo Mercanti, che conferma l’incarico al noto principe del foro piacentino, prevede un importo a suo favore di oltre 13mila euro e quindi fa pensare che non si tratti di una questione di poco momento. Tenuto conto oltretutto della grande esperienza giuslavoristica dell’avvocato Miglioli, in passato consulente locale della Cgil in difesa di decine e decine di lavoratori.

Colpisce altresì che il 78enne legale piacentino, in passato anche consigliere comunale, trovi ancora il tempo di vestire la toga in prima linea, visti i suoi molteplici impegni in città. Tra questi spiccano in particolare la presidenza della Fondazione Donatella Ronconi ed Enrica Prati, ente del terzo settore che possiede l’Editoriale Libertà. Il Gruppo, sempre presieduto da Miglioli, pubblica l’omonimo e storico quotidiano cittadino, e ricomprende il sito liberta.it, la rete tv Telelibertà e la concessionaria pubblicitaria Altrimedia. Realtà editoriali che monopolizzano di fatto la scena informativa piacentina e che nel 2024 hanno realizzato un utile consolidato di oltre un milione di euro.