Concerto di Natale: la Fanfara dei Carabinieri al Conservatorio Nicolini di Piacenza

A Piacenza il Conservatorio Nicolini si prepara ad accogliere uno degli eventi più prestigiosi della stagione: il Concerto di Natale 2025. L’appuntamento è in programma giovedì 18 dicembre alle ore 21 nel Salone dei Concerti di via Santa Franca. L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti.

L’evento nasce dalla collaborazione tra l’università musicale piacentina e l’Arma dei Carabinieri e vedrà sul palco una grande orchestra di fiati congiunta, composta dai 30 musicisti della Fanfara del 3º Reggimento Carabinieri Lombardia e dai 30 studenti dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio, preparati rispettivamente dal maresciallo Andrea Bagnolo e dal maestro Daniele Balleello, spiega una nota degli organizzatori.

A dirigere l’ensemble sarà il maestro colonnello Massimo Martinelli, direttore della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri di Roma, che guiderà i musicisti in un percorso sonoro capace di coniugare tradizione, energia e suggestione.

Un ricco programma musicale

Il concerto si aprirà con La Fedelissima di Luigi Cirenei, marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri, per proseguire con la Fantasia Militare Op. 116 di Amilcare Ponchielli nella trascrizione di Bagnolo. Seguiranno il brano originale Tocchi di Fanfara dello stesso Martinelli e l’atmosfera cinematografica di Lawrence d’Arabia di Maurice Jarre nell’arrangiamento di Alfred Reed. Il programma attraverserà poi la vibrante Lezginka tratta dall’opera Gayaneh di Aram Khachaturian e l’intenso Godspeed di Samuel R. Hazo. Non mancherà un momento dedicato alla musica pop con l’arrangiamento di Martinelli di I Save the World Today degli Eurythmics, prima di giungere alle sonorità natalizie della selezione Christmas Song e al solenne finale con Il Canto degli Italiani di Michele Novaro.

Giovani e cultura

L’evento è stato presentato ieri alla stampa e nell’occasione il presidente del Conservatorio, Massimo Trespidi, ha dichiarato: «Questo concerto rappresenta un ponte tra formazione, tradizione e servizio alla comunità. Una collaborazione che arricchisce i nostri studenti e tutta la città».

Il direttore del Conservatorio, Roberto Solci, ha aggiunto: «Per i nostri giovani musicisti suonare accanto alla Fanfara del 3º Reggimento Carabinieri è un’opportunità unica di crescita artistica e umana. È un onore ospitare una serata di questa levatura».

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, colonnello Pierantonio Breda, ha sottolineato: «Questo concerto è un modo per rafforzare il legame tra l’Arma e il territorio puntando ai giovani e alla cultura: abbiamo messo a disposizione del Conservatorio e dei suoi studenti i nostri professionisti; abbiamo condiviso con loro un percorso formativo che è stato musicale e valoriale allo stesso tempo, arricchendoci reciprocamente».