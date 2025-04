Confindustria Piacenza: tutto sull’Assemblea che celebra gli 80 anni dell’Associazione

Confindustria Piacenza: “Quest’anno celebriamo con orgoglio gli 80 anni della nostra Associazione”. È l’incipit della lettera agli invitati, che annuncia l’evento del 19 maggio al Teatro Municipale, quando a partire dalle ore 17 si terrà l’Assemblea annuale degli imprenditori piacentini. Un evento dal titolo “80 anni a fianco delle imprese per lo sviluppo del territorio”, che ha un sapore speciale, dettato da questo prestigioso anniversario.

Ieri, oggi e domani

Sono stati “80 anni di ‘imprese’, 80 anni di storie di donne e uomini, 80 anni di sinergia con il territorio”, prosegue la lettera di Confindustria Piacenza. “Siamo partiti nel 1945 da un sogno di libertà, sviluppo e benessere. Un traguardo straordinario, raggiunto grazie ad impegno, passione e visione degli imprenditori piacentini. Di questi 80 anni tutto ci portiamo dentro, con la consapevolezza di avere radici sane, solide e profonde. Da qui guardiamo al futuro con fiducia, entusiasmo e con la forza dei nostri valori”.

Così, “l’Associazione rilancia, oggi, un messaggio di crescita con la partecipazione dei più elevati livelli della politica nazionale e territoriale, di imprenditori illuminati e del Premio Nobel per l’Economia, per tracciare la strada verso un domani ancora più ambizioso, in cui aziende e territorio sono due facce della stessa medaglia”.

Programma e protagonisti

Il 19 maggio, dopo i saluti delle autorità, il presidente di Confindustria Piacenza Nicola Parenti terrà la sua relazione dal palco del Teatro Municipale. In collegamento video verrà intervistato Daron Acemoglu, premio Nobel per l’Economia nel 2024, docente al Massachusetts Institute of Technology (Mit).

Poi, tavola rotonda, moderata da Andrea Bignami (SkyTg24), con quattro protagonisti: il ministro piacentino Tommaso Foti (Affari europei, Pnrr e Politiche di coesione), il presidente della Regione Michele de Pascale, la presidente di Confindustria Emilia-Romagna Annalisa Sassi e Claudio Catalano, amministratore delegato di Iveco Defence e Astra.