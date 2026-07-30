Conservatorio Nicolini di Piacenza, Massimo Trespidi riconfermato presidente: “Continuiamo il percorso di crescita”

Massimo Trespidi è stato riconfermato presidente del Conservatorio Nicolini di Piacenza. Il ministro Anna Maria Bernini, titolare del dicastero dell’Università e della Ricerca, ha rinnovato per un secondo mandato consecutivo la fiducia al docente di filosofia, già presidente della Provincia, ora consigliere comunale e presidente commissione antimafia del comune di Piacenza, confermandolo alla guida dell’istituzione statale di alta formazione musicale e artistica per il prossimo triennio.

Nel segno della continuità

La riconferma, si legge in una nota del Conservatorio, garantisce continuità al percorso avviato negli ultimi tre anni, durante i quali il Nicolini ha rafforzato la propria presenza sul territorio attraverso un’intensa attività concertistica, nuove collaborazioni con enti e istituzioni culturali e una crescente apertura alla città, consolidando il proprio ruolo di punto di riferimento per la formazione musicale, la produzione artistica e la ricerca.