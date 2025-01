A Piacenza nasce l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Nicolini

Nasce l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Nicolini di Piacenza. A dare la notizia è il direttore dell’Istituto musicale Roberto Solci, in carica dallo scorso novembre. Se il nome dell’orchestra è ancora top secret – racconta a Mirella Molinari su PiacenzaDiario – il progetto, che a breve sarà presentato alla cittadinanza, è chiaro: una compagine di circa 40 musicisti di altissimo livello, composta dai docenti e dai migliori studenti del Conservatorio di via Santa Franca.

“Nessuna concorrenza con gli organici strumentali che già operano in città, ma il desiderio, come previsto dallo Statuto, di dar vita a un’orchestra che sarà una vera eccellenza; una realtà fissa, di rappresentanza anche per la città. Una vera Orchestra di Piacenza, importante non solo per il Conservatorio, ma anche per tutto il territorio”, spiega Solci, che sta lavorando anche ad altri progetti, in grande sinergia con Massimo Trespidi, presidente del Nicolini.

