Consorzio di Bonifica di Piacenza: rinasce il Traversante Mirafiori, inaugurazione col ministro Foti

Traversante Mirafiori: nuova vita per una delle opere idrauliche più importanti della Val Trebbia. Lunedì 8 giugno, alle ore 10, il Consorzio di Bonifica di Piacenza presieduto da Luigi Bisi, inaugurerà ufficialmente il restauro della preziosa infrastruttura. La cerimonia si terrà presso il Croara Golf Country Club. All’evento parteciperà l’onorevole Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione.

Un’opera storica

Il Traversante Mirafiori viene costruito nella seconda metà dell’Ottocento nei pressi di Rivergaro, ricorda una nota del Consorzio di Bonifica. L’opera originariamente è progettata dall’ingegner Cesare Valerio su indicazione di Camillo Cavour. Il suo scopo principale fin da allora era derivare le acque di subalveo per incrementare le portate destinate all’irrigazione agricola. Costruita trasversalmente al corso del fiume Trebbia, il Traversante è costituito da una galleria drenante. Purtroppo, a causa delle violente piene, la galleria ha subito gravi danni strutturali, culminati nel crollo della parte centrale avvenuto nel 2009.

La ristrutturazione

I recenti interventi di ristrutturazione hanno permesso di intervenire sulla porzione crollata. I lavori hanno compreso il recupero conservativo della struttura esistente e la creazione di nuovi cunicoli drenanti. In più, è stata realizzata una nuova condotta lunga 220 metri per la derivazione delle acque in sponda sinistra del Trebbia, insieme a opere di difesa e rinaturalizzazione spondale.

Investimento da 8,7 milioni

La riorganizzazione funzionale delle derivazioni irrigue del Traversante Mirafiori è stata resa possibile grazie ai finanziamenti europei. L’opera è stata infatti interamente finanziata con le risorse del Next Generation EU, all’interno del Pnrr. Il costo complessivo coperto dal finanziamento ammonta a 8.753.200 euro. Il progetto rientra nelle misure per la gestione sostenibile delle risorse idriche e la sicurezza dell’approvvigionamento idrico del territorio, conclude la nota del Consorzio di Bonifica di Piacenza.