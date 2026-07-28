Consorzio Piacenza Alimentare e Banca di Piacenza insieme per sostenere le imprese locali alle fiere internazionali

Consorzio Piacenza Alimentare e Banca di Piacenza annunciano una collaborazione ad hoc. È finalizzata a sostenere il programma di partecipazione alle principali manifestazioni fieristiche previste per il 2026.

Nell’ambito di questa iniziativa, spiega una nota dei protagonisti dell’intesa, la Banca di Piacenza ha confermato il proprio sostegno incondizionato a favore delle attività promozionali e della presenza fieristica che il Consorzio realizzerà nel corso dell’anno.

La partecipazione alle fiere di settore rappresenta infatti uno degli strumenti più efficaci per favorire l’incontro tra domanda e offerta, sviluppare nuove opportunità commerciali e promuovere sui mercati internazionali le produzioni del territorio piacentino.

Il sostegno della Banca di Piacenza si inserisce in questa prospettiva, con l’obiettivo di rafforzare la visibilità e la competitività delle realtà imprenditoriali locali. L’iniziativa testimonia inoltre l’attenzione dell’Istituto di credito verso il sistema associativo e produttivo del territorio, sempre più orientato ai mercati esteri e a percorsi di crescita condivisa.

La collaborazione tra le due realtà, conclude la nota, si inserisce in un quadro di sinergia tra soggetti del territorio, volto a sostenere iniziative concrete di promozione e sviluppo a beneficio dell’intero sistema economico locale.