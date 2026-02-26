“Conto Termico 3.0”: convegno a Piacenza su efficienza energetica e incentivi

“Conto Termico 3.0”: è il titolo del convegno che si tiene domani, venerdì 27 febbraio, presso il Laboratorio Aperto dell’ex chiesa del Carmine a Piacenza. L’importante iniziativa, promossa da Confapi Industria Piacenza, mira a illustrare le nuove opportunità della transizione ecologica a professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni, analizzando i meccanismi operativi di un settore in costante evoluzione.

Il programma, coordinato dal giornalista Carlandrea Triscornia, (direttore di QuotidianoPiacenza.online) vedrà la partecipazione di relatori di alto profilo tecnico: l’ingegner Marco Bini (esperto in progettazione di opere pubbliche), l’ingegner Giacomo Cantù (referente Sportello Energia Confapi), l’ingegner Giovanni Fontana (membro del direttivo di Assotermica) e il dottor Michele Granelli (esperto in Energy Service Company). Insieme approfondiranno temi come il ruolo delle Esco, il partenariato pubblico-privato e i requisiti tecnici delle apparecchiature per accedere ai benefici.

L’evento si avvale del supporto e dell’intervento tecnico di realtà come Mbr Edilizia Contemporanea e Italtherm, oltre al contributo di Voltuna, F.lli Malta e All Windows Group, Spazio Spa e al sostegno di Boero, Cagis e DM Idrosanitaria. Grazie al patrocinio dei principali enti professionali, la partecipazione è particolarmente rilevante per il territorio: l’incontro è infatti valido per il riconoscimento di crediti formativi professionali (Cfp) sia per i Geometri che per i Periti Industriali. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria l’iscrizione inviando una mail a servizi@confapindustriapiacenza.com.