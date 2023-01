Covid, la legge del contrappasso: adesso è la Cina a subire la tempesta perfetta

Covid: non sapremo mai se nei laboratori di Wuhan, dove stavano testando nuovi virus, proprio lui sia sfuggito di mano ai ricercatori cinesi. Pechino ha blindato i suoi laboratori non consentendo l’accesso neppure all’Oms (l’Organizzazione mondiale della sanità, di stretta obbedienza cinese).

Resta il fatto indubitabile che il Covid è arrivato dalla Cina, che ha colpevolmente nascosto al resto del mondo la pericolosità della pandemia. Dopo aver consentito (ancora colpevolmente) che il virus mettesse in ginocchio l’intero pianeta, la Cina ha chiuso ermeticamente le sue frontiere e, letteralmente, in casa i suoi cittadini.

Al punto che se un cinese positivo voleva restare isolato a casa sua e non in un ospedale prefabbricato, sulla porta veniva installato un dispositivo che faceva intervenire la polizia se la porta fosse stata aperta.

Dati inattendibili e vaccini inefficaci

La situazione attuale è talmente spaventosa che la Cina ha smesso di fornire i dati sui contagi e, relativamente ai morti, ha annunciato che non contabilizzerà i decessi per Covid di chiunque avesse una comorbilità. Il che significa che, oggi, i dati che provengono dalla Cina sono del tutto inattendibili. Quella che si può definire con un termine abusato come la «tempesta perfetta» deriva da questi fattori: i vaccini cinesi Sinovac e Sinopharm sono molto meno efficaci di quelli occidentali.

L’occidente fornirebbe volentieri i suoi vaccini, ma la Cina non vuol riconoscere la minor efficacia dei propri per una questione di orgoglio nazionale. I vaccini cinesi sono particolarmente inefficaci sulla variante omicron e sulle sue sottovarianti, oggi le più diffuse e le più aggressive. Gli anziani cinesi, i più fragili, hanno risposto malissimo alle campagne vaccinali e così oggi la Cina ha molto pochi cittadini fragili vaccinati (solo il 60% di ultraottantenni).

Le proteste di piazza