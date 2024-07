Covid, contagi in forte aumento: oltre 13mila casi in una settimana (+53%)

Covid: il virus torna a preoccupare. Il numero di contagi tra il 18 e il 24 luglio ha fatto segnare in Italia un forte incremento, superiore al 50%, rispetto alla settimana precedente. E in tre regioni, Campania, Lombardia e Lazio, si segnalano oltre 2mila casi positivi.

I dati sono riportati nel bollettino aggiornato di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute sull’andamento di Covid nel Paese, spiega l’Agenzia Dire. Tra il 18 e il 24 luglio, i casi positivi al virus sono stati il 52,9% in più rispetto ai sette giorni precedenti: 13.672, contro 8.942. Il totale dei ricoverati il 24 luglio è di 1.555 persone rispetto ai 1.226 del 17 luglio, con un incremento del 26,8%.

Su scala regionale, la Campania è al primo posto con 2.492 casi di Covid, segue la Lombardia con 2.453, e il Lazio con 2.178 positivi al virus. Sono sopra quota mille il Veneto (1.152) e la Puglia (1.101).

A livello nazionale, il tasso di positività è del 13,8% (la settimana scorsa era l’11,2%): i tamponi eseguiti nell’ultima settimana sono stati 98.771 (contro i 79.967 della settimana scorsa). È stabile, ma sopra la soglia epidemica di 1, l’indice di trasmissibilità Rt: al 15 luglio è pari a 1,24, rispetto al valore di 1,20 della settimana precedente.

Dall’inizio dell’anno i decessi a causa del Covid in Italia hanno già raggiunto quota duemila, afferma l’Ansa. E l’aumento di casi e ricoveri registrato nelle ultime settimane rappresenta un campanello d’allarme da non sottovalutare secondo gli esperti, che invitano le istituzioni a promuovere una intensa campagna vaccinale in autunno per arrivare a immunizzare tutti i soggetti fragili, maggiormente a rischio.